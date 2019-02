Café Dollabeck Bäckerei in Munderkingen backt Leberkäsberliner

Munderkingen / Stefan Bentele

Das Café Dollabeck bietet seit Mittwoch das süß-herzhafte Gebäck an. Die Idee stammt aus einer Fachzeitschrift.

So etwas hat es in der 238 Jahre alten Geschichte der Bäckerei Doll in Munderkingen noch nicht gegeben: Das Café Dollabeck in Munderkingen verkauft nun Leberkäsberliner, oder einfach LKB. Klingt mindestens eigenartig, schmeckt aber offensichtlich. Zumindest laut Manfred Doll. „Bis jetzt hat niemand gesagt, dass es ihm nicht schmeckt“, sagt der Inhaber, Bäcker- und Konditormeister.

Zwar ist das süß-herzhafte Gebäck erst seit Mittwoch im Verkauf, doch Doll und sein Sohn Martin, ebenfalls Bäckermeister, haben in den vergangenen fünf Tagen insgesamt 22 Menschen blind verkosten lassen. Der Nachbar, der abends noch in der Garage werkelte und seine Anwesenheit über das eingeschaltete Licht verriet, durfte ebenso in die fluffig-saftige Gemengelage beißen wie drei Helfer auf dem Grempelesmarkt, wo Doll zufällig vorbeikam und potentielle Tester entdeckte. Jeder, der bei Doll verkosten durfte, bekam eine Augenbinde und einen LKB serviert. Nur drei Tester haben gesagt, dass die Kombination nicht ihr Fall sei – die Marmelade sei zu süß gewesen. „Ausgespuckt und Pfui Teufel gerufen hat keiner.“

Marmelade und süßer Senf

Das Rezept für die sonderbare Kreation hat Doll aus einer Bäckerei-Fachzeitschrift entnommen und stammt aus Bayern. Als Zutaten wird ein herkömmlicher Berliner verwendet, der die Marmelade allerdings nicht eingespritzt, sondern aufgestrichen bekommt. In den aufgeschnittenen Berliner kommt der Leberkäse, die Scheibe selbst wird mit einem Klecks süßem Senf garniert, der Deckel und Puderzucker schließt das Ganze ab. „Jede Zutat für sich hat die üblichen Inhaltsstoffe drin“, sagt Doll. Die Marmelade – eine Mischung aus Himbeer und Johannisbeeren – sei selbstgemacht.

Dass der Verkauf des LKB einen Tag vor dem Glombigen Donnerstag in Munderkingen startet, ist offenbar Zufall. „Man muss offen für alles sein“, sagt Doll. Er sei anfangs skeptisch gewesen, aber sein Sohn habe ihn ermutigt, das auszuprobieren. Und weil er schon öfters eines besseren belehrt worden sei, habe man schließlich vor fünf Tagen das Ganze im kleinen Kreis mal versucht. Allen Beteiligten war klar, dass es schmeckt. Und: „Da müssen wir eine Blindverkostung machen.“ Denn wenn diese Kombination jemand höre, wolle das keiner haben. „Aber vor 20 Jahren hat ja auch noch keiner Schokolade mit Chili gegessen.“

Dolls Nachbar jedenfalls hat’s auch geschmeckt. Genauso den drei Jungs beim Grempelesmarkt. Auf der Facebook-Seite des Café Dollabeck haben die Dolls auch ein Video einer Blindverkostung eingestellt. Auch der jungen Frau, die dort blind in den LKB beißen darf, scheint es zu schmecken.

Wie lange die Dolls die gewissermaßen bayerische Spezialität anbieten, steht übrigens noch nicht fest. Bäckermeister Doll will sich da nicht festlegen. „Das läuft ja jetzt erst an.“

