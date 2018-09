Ausflug Busfahrt für 55 Ehrenamtliche zur Landesgartenschau

Ehingen / swp

Auf Einladung der Landesgartenschau in Lahr und des Verbandes baden-württembergischer Busunternehmer haben rund 1700 ehrenamtliche Helfer des Roten Kreuzes, der Caritas, Malteser und der Johanniter aus ganz Baden-Württemberg die Landesgartenschau besucht. Mit dabei waren 55 Helfer der Bahnhofsmissionen Aulendorf und Biberach, der Caritas Biberach-Saulgau, der katholischen Kirchengemeinde Mietingen und der Caritas Ulm/Alb-Donau, die mit dem Ehinger Unternehmen Bottenschein Reisen angereist kamen. Bottenschein stellte Fahrzeug und Fahrer kostenlos zur Verfügung, den freien Eintritt spendierte die Landesgartenschau.

„Ich bin restlos begeistert. Dass wir für unsere ehrenamtliche Tätigkeit einmal so gewürdigt werden, ist schon einmalig“, meinte ein Teilnehmer nach der Rückkehr. Waren es anfangs sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche aus Heimen, denen die privaten Omnibusunternehmer einen Tag der Freude bereiten wollten, so werden jetzt im Wechsel auch andere sozial benachteiligte Gruppen sowie ehrenamtlich Tätige aus unterschiedlichen Bereichen mit diesem Ausflugstag gewürdigt. Solches Engagement gehöre zur Unternehmenskultur, und so könne man den Ehrenamtlichen einmal „für ihre ausgezeichnete Arbeit danken“, sagte Horst Bottenschein.