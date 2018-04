Metall Burgmaier mit Umsatzrekord

Burgmaier setzt auf Nachwuchs und investiert in Ausbildung und Duales Studium: Beim Gruppenfoto in Grün die aktuellen kaufmännischen Auszubildenden, in Schwarz die gewerblichen, eingerahmt von Karl-Hugo Schick und Caroline Kuhn (links) und von Clifford Howald, Thomas Fischer und Franz Mall (rechts). © Foto: Fotos: Burgmaier

Allmendingen / Andreas Hacker

Das Unternehmen aus Allmendingen reagiert auf Veränderungen in der Automobilindustrie und investiert in Ausbildungs- und Qualifizierungszentrum.

Wir wollen das in den nächsten Jahren in ähnlicher Form so fortsetzen“, sagt Karl-Hugo Schick, geschäftsführender Gesellschafter bei Burgmaier in Allmendingen, zu einer Grafik mit Umsatzerlösen, die 1995 mit 14 Millionen Euro für das damals einzige Werk Allmendingen beginnt und vorerst bei 142,6 Millionen Euro fürs laufende Geschäftsjahr 2018/19 endet. Die Verzehnfachung des Umsatzes in etwas mehr als 20 Jahren wird zwar nicht zur Regel werden, doch ein jährliches Wachstum um rund 10 Prozent steht als Marke im Raum.

Im abgeschlossenen Geschäftsjahr, das bei Burgmaier immer vom 1. April bis zum 31. März reicht, steht für 2017/18 mit 128, 4 Millionen Euro ein neuer Umsatzrekord zu Buch. Und die Aufträge für den Sprung über die 140-Millionen-Euro-Grenze sind auch schon im Haus.

Man sehe die Veränderungen in der Automobilindustrie von der Elektromobilität bis zum autonomen Fahren als Chance, erklären Schick und Geschäftsführer Clifford Howald, um die Fähigkeiten von Burgmaier bei der hochpräzisen Herstellung von Metallteilen wie zum Beispiel für Benzin-Direkteinspritzer, Dieselmotoren oder im Bereich der variablen Nockenwelleneinstellung auf weitere Bereiche auszuweiten. So wächst Burgmaier nach Angaben Schicks aktuell am stärksten im Bereich der Lenkung und hat hier Bosch als größten Kunden, aber auch Getriebe sei ein aktueller Wachstumsmarkt. Dazu kommt in diesem Jahr erstmals die Zulieferung von Teilen in einen Bereich jenseits der Auto- und Lastwagenbranche: Dyson, bekannt für beutellose Staubsauger, erweitert in den Bereich Beauty Care; mehr darf Schick zu der für 2019 angekündigten Neuheit noch nicht sagen.

In einem von Beratern begleiteten Strategieprozess hat Burgmaier potenzielle Märkte untersucht und geht jetzt Erweiterungen an, die als chancenreich bewertet werden: Zur zerspanenden Fertigung kommt noch in diesem Jahr die so genannte additive Fertigung, das heißt, Metallteile werden im 3D-Drucker gefertigt. Zur hochautomatisierten Fertigung hochpräziser Einzelteile wird das Montagegeschäft ausgeweitet; ein erstes Beispiel dafür ist nach Angaben Schicks ein Rückschlagventil für Daimler, das Burgmaier jetzt zusammensetzt und einbaufertig anliefert. Verstärkt werden sollen außerdem der Bereich Aluminium-Druckguss und die Verzahnungstechnologie. Burgmaier hat aktuell an seinen vier Standorten 738 Mitarbeiter, davon 338 in Allmendingen, 206 in Laupheim, 141 in Banska Bystrica in der Slowakei und 53 in Faulquemont in Frankreich. Außerdem gibt es in Allmendingen als dem Kompetenzzentrum der Gruppe 28 Auszubildende in vier technischen und zwei kaufmännischen Ausbildungsgängen sowie 3 junge Erwachsene im Dualen Studium. Im Herbst kommen 11 weitere Auszubildende dazu. Außerdem baut Burgmaier am Standort Allmendingen um: Auf mehr als 1000 Quadratmetern Fläche im zweiten Stock entsteht ein Ausbildungs- und Qualifizierungszentrum, für das ein Teil der sechs Millionen Euro vorgesehen sind, die Burgmaier in Allmendingen investieren will. In dieser Summe enthalten ist auch der 3D-Drucker für die additive Fertigung sowie Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und für eine neue Kühlung in der Halle.

Insgesamt will Burgmaier in diesem Jahr 15 Millionen Euro investieren; größter Posten ist der für Spätsommer vorgesehen Baubeginn einer weiteren Produktionshalle in der Slowakei.