Neujahrsnacht Bunter Nachthimmel zum Jahreswechsel

Ehingen / Renate Emmenlauer

Nebel und dicke Wolken am Nachthimmel haben die Farbenspiele in der Silvester- und Neujahrsnacht über Ehingen etwas getrübt. Viele Leute ließen sich davon allerdings den Böllerspaß zum Jahreswechsel nicht verderben. Zur späten Stunde füllte sich der Ehinger Marktplatz mit meist jungen Feiernden, teils bepackt mit Böllern und Raketen, die mit bunter Pracht oder knallend den Nachthimmel weithin sichtbar erhellten. Diejenigen, die sich nicht zurückhalten konnten, hatten teile ihres Arsenals an Feuerwerkskörpern schon einige Zeit vor dem Glockenschlag zum Jahreswechsel gezündet. Viele läuteten mit Umarmungen, Küsschen und Sekt und mit guten Vorsätzen das neue Jahr ein.