„Heute ist ein ganz normaler Tag“, sagte Peter Lutz von der Ehinger Gärtnerei über den ersten Öffnungstag der Blumenläden am Montag. Wobei „ganz normal“ ja derzeit schon fast etwas Besonderes ist. Die Ladentüren haben sich am 1. März nach wochenlangem Lockdown in Baden-Württemberg wie...