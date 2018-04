Musik Bunt und lebendig

Kirchen / Christina Kirsch

Der neue Name und ein neuer, zusätzlicher Chor tun dem Liederkranz Kirchen hörbar gut. Beim Chorfestival war eine Aufbruchstimmung zu hören, die vermutlich nicht nur mit dem Kreismusikfest zu tun hat, für das im Hintergrund getüftelt und gewerkelt wird. Der Liederkranz eröffnete den Abend mit „Wunderbar ist die Welt“ und Heidi Huber begrüßte die Gäste in der gut besuchten Festhalle. Der Liederkranz Öpfingen ließ unter der Leitung von Tobias Dorow „Spanische Gitarren“ erklingen und besang „Lady Sunshine and Mr. Moon“. Die Sängerinnen und Sänger des Gesangvereins Liederkranz Allmendingen schunkelten unter der Leitung von Ursula Glück zu „Dahoim is dahoim“ aus Franz Koringers Lied „Die Sulm und der Weinberg“. „Einmal weht der Südwind wieder“ und „Mir geht’s gut“ waren weitere Lieder.

Die gemeinsamen Frauenchöre überzeugten mit dem etwas getragenen und doch locker gesungenen „Hebe Deine Augen auf“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy. Der Gesangsverein „Frohsinn“ Ingstetten, der letztes Jahr das Chorfestival ausgerichtet hatte, trug eine jazzige Variante des alten Volkslieds „Muss i denn zum Städtele hinaus“ vor. In dem Chor unter der Leitung von Inga Schmidt sind auch jüngere Frauen eingebunden.

Unter der Leitung von Norbert Huber, der mit ganzem Körpereinsatz dirigierte, ließen die Männer und Frauen vom neuen Ensemble „fEinklang“ Gospel und Schlager hören. Dabei griff die Energie des Chores direkt auf das Publikum über.

Aufbruch auch beim Liederkranz unter der Leitung von Alexander Lotz: Man intonierte frisch den von Lotz arrangierten Schlager „Till“ und brachte mit „Nun leb‘ wohl du kleine Gasse“ ein altes Friedrich-Silcher-Lied. Zum großen Finale traten die gemischten Chöre auf und hinterließen mit „Musik ist Trumpf“ und „Amazing Grace“ einen hervorragenden Eindruck. Es gab verdienten Applaus für einen bunten Abend.