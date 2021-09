Im Überblick: Wahlergebnisse aus der Stadt Ehingen.

aus der Stadt Ehingen. Welche Abgeordnete aus dem Wahlkreis Ulm, durch den auch Ehingen vertreten wird, erhalten ein Mandat für den Bundestag?

Übersicht: So schneiden die Kandidaten in Ehingen ab (Erststimmen)

Das sind die Zahlen zur Erststimme bei der Bundestagswahl 2021 für Ehingen:

Ronja Kemmer (CDU): 41,15 Prozent

Jan Rothenbacher (SPD): 15,93 Prozent

Marcel Emmerich (Grüne): 11,34 Prozent

Kristof Heitmann (AfD): 12,00 Prozent

Sonstige: 19,58 Prozent

Übersicht: So schneiden die Parteien in Ehingen ab (Zweitstimme)

CDU: 33,12 Prozent

SPD: 17,81 Prozent

FDP: 14,98 Prozent

AfD: 12,17 Prozent

Sonstige: 21,94 Prozent

Wahlergebnisse Bundestagswahl: Aktuelle Hochrechnung bundesweit

Wie haben die Menschen in Deutschland bei der Bundestagswahl abgestimmt? Die bundesweite Hochrechnung des ZDF ergibt folgende Ergebnisse:

Update, 27.09.21, 06.18 Uhr

SPD: 25,7 Prozent

CDU/CSU: 24,1 Prozent

Grüne: 14,8 Prozent

FDP: 11,5 Prozent

Linke: 4,9 Prozent

AfD: 10,3 Prozent

Sonstige: 8,7 Prozent

Wahlergebnisse, Prognose, Hochrechnung: Der Wahltag

Wir verfolgen die Bundestagswahl live für euch mit. Was lauten die Wahlergebnisse, Prognosen und Hochrechnungen zu den Ergebnissen für ganz Deutschland?

Wahlbeteiligung im Südwesten: Rekordzahlen bei Briefwählern

Wie viele Menschen gingen im Südwesten Deutschlands zur Wahl? Die Wahlbeteiligung ist bei jeder Bundestagswahl von Bedeutung, auch heute. Bisher sind weniger Leute den Weg zu den Wahllokalen gegangen, als bei der vergangenen Bundestagswahl 2017. Dafür haben sich mehr Wahlberechtigte für die Briefwahl entschieden.

Bis zum frühen Nachmittag gaben 23,27 Prozent der Berechtigten in Südwest-Wahllokalen ihre Stimme ab. Landeswahlleiterin Cornelia Nesch sagte in Stuttgart, dass dies ein Rückgang von 13,93 Prozent im Vergleich zu den Wahlen 2017 sei. Die Zahlen seien aber wegen des gestiegenen Anteils an Briefwählern nicht vergleichbar, da die Stimmen der Briefwähler nicht berücksichtigt seien. In repräsentativ ausgewählten Wahlbezirken hätten 42,47 Prozent aller Wahlberechtigten Briefwahl beantragt, so die Landeswahlleiterin. Rund 7,7 Millionen Menschen sind in Baden-Württemberg wahlberechtigt.

Bundestagswahl 2021 Erststimme: Welche Kandidaten standen in Ehingen zur Wahl?

Direktwahl gewählt. Diese Stimme gewährleistet, dass jede Region durch Abgeordnete im Bundestag vertreten ist. Wer zieht als Direktkandidat in den Bundestag ein, der Ehingen und damit den Wahlkreis 291 vertritt? Diese Kandidatinnen und Kandidaten konnten in der Stadt Ehingen gewählt werden: Mit der Erststimme auf dem Wahlzettel wird der oder die Wahlkreisabgeordnete pergewählt. Diese Stimme gewährleistet, dassdurch Abgeordnete im Bundestag vertreten ist. Wer zieht als Direktkandidat in den Bundestag ein, der Ehingen und damit den Wahlkreis 291 vertritt? Dieseundkonnten in der Stadt Ehingen gewählt werden:

CDU: Ronja Kemmer

SPD: Jan Rothenbacher

Grüne: Marcel Emmerich

FDP: Christian Kulitz

Die Linke: David Rizzotto

AfD: Kristof Heitmann

KlimalisteBW: Daniel Wagner

Tierschutzpartei: Miriam Broux

Freie Wähler: Oliver Lang

Die Humanisten: Andreas Steinau

MLPD: Gülay Öztopark

Piraten: Anja Hirschel

Die Partei: Paul Eberhardt

Zweitstimme bei der Bundestagswahl 2021: Welche Parteien standen in BW zur Wahl?

Zweitstimme wählt man Kandidatinnen und Kandidaten, die auf der Landesliste einer Partei stehen. Diese Stimme ist wichtig, da durch sie errechnet wird, wie viele Sitze eine Partei im Bundestag erhält. Diese besetzen dann die Direktkandidatinnen und -kandidaten, die einen Wahlkreis gewonnen haben. Eine ausführliche Übersicht zu den Landeslisten gibt es auf der Seite des Mit derwählt man Kandidatinnen und Kandidaten, die auf dereinerstehen. Diese Stimme ist wichtig, da durch sie errechnet wird, wie viele Sitze eine Partei im Bundestag erhält. Diese besetzen dann die Direktkandidatinnen und -kandidaten, die einengewonnen haben. Eine ausführliche Übersicht zu den Landeslisten gibt es auf der Seite des Innenministeriums Baden-Württemberg.

Folgende 26 Landeslisten von Parteien sind in Baden-Württemberg zur Bundestagswahl 2021 zugelassen und konnten mit der Zweitstimme gewählt werden:

Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)

Bündnis 90/Die Grünen (Grüne)

Freie Demokratische Partei (FDP)

Alternative für Deutschland (AfD)

Die Linke

Partei Mensch Umwelt Tierschutz (Tierschutzpartei)

Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Eliteförderung und basisdemokratische Initiative (Die Partei)

Freie Wähler

Piratenpartei Deutschland (Piraten)

Ökologisch-Demokratische Partei / Familie und Umwelt (ÖDP)

Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NDP)

Demokratie in Bewegung (DiB)

Marxistische-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD)

Deutsche Kommunistische Partei (DKP)

Basisdemokratische Partei Deutschlands (dieBasis)

Bündnis C - Christen für Deutschland (Bündnis C)

Bürgerbewegung für Fortschritt und Wandel (Bürgerbewegung)

diePinken/Bündnis21

Liberal-Konservative Reformer (LKR)

Partei der Humanisten (Die Humanisten)

Partei für Gesundheitsforschung (Gesundheitsforschung)

Team Todenhöfer – Die Gerechtigkeitspartei (Team Todenhöfer)

Volt Deutschland (Volt)

V-Partei³ - Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer

WiR2020

Die aktuelle Entwicklung im Live-Ticker: Wahlergebnisse, Prognose, Hochrechnungen, Reaktionen

In unserem Live-Ticker zur Bundestagswahl 2021 berichten wir über die Entwicklungen der Wahl sowie die Ergebnisse:

Bundestagswahl 2021: Das sind die Ergebnisse in den folgenden Städten und Landkreisen: