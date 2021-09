Bei der Bundestagswahl 2021 hat die CDU in Schelklingen deutlich verloren. Mit 31,1 Prozent der Zweitstimmen haben die Christdemokraten mehr als zehn Prozent verloren, bei der Wahl 2017 holten sie in Schelklingen noch 41,6 Prozent. Gewinner ist in Schelklingen die SPD: 21,45 Prozent der Wähler habe...