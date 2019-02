BUND Ehingen Naturschutzprojekt: Baumpate für junge Buche

Ehingen / RENATE EMMENLAUER

Der BUND Ehingen möchte ein neues Naturschutzprojekt auf die Beine stellen: Patenschaften für Bäume, vor allem beim Gießen.

Die Trockenheit im vergangenen Sommer und das damit verbundene Leiden der Bäume hat Angela Scheffold auf den Plan für das neueste Naturschutzprojekt gebracht. „Wir wollen Paten für städtische Bäume gewinnen“, sagt sie und setzt dabei auf Bürger, die naturverbunden sind und vielleicht so einen Baum in der Nachbarschaft haben – „und diesen dann in trockenen Wetterphasen einfach gießen, damit er nicht vertrocknet“.

Einen ersten Baumpatron hat sie in BUND-Mitglied Veit Feger gefunden. Am Freitag fand die Premiere der Baumpatenschaft am Wolfertpark bei einer Jungbuche statt. Symbolisch für seine künftige Aufgabe hatte Veit Feger schon mal eine Gießkanne mitgebracht. Mit dabei war auch Thomas Zink, Vorsitzender der Ehinger Gartenfreunde mit aktuell 110 Mitgliedern. Auch er sehe die Problematik in regenarmen Zeiten, drum werde man das Thema Baumpatenschaft auch bei der Jahreshauptversammlung in drei Wochen auf die Tagesordnung nehmen. „Ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere unserer Kleingärtner bereit ist, dieses Projekt zu unterstützen.“

Stadt mit offenem Ohr

In den Anlagen der Gartenfreunde sei schon einiges im Bereich Schutz der Artenvielfalt auf den Weg gebracht worden. Auch in enger Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung, die immer ein offenes Ohr habe.

Dies bestätigt auch Angela Scheffold, die in Sachen Baumpatenschaft bereits mit Michael Heim, dem Umweltbeauftragten der Stadt Ehingen, einen Befürworter gefunden hat. „Wir stehen der Aktion des BUND sehr positiv gegenüber“, sagte er. Zumal die Mitarbeiter des Bauhofs in solchen Sommern wie vergangenes Jahr an ihre Grenzen stießen. Daher sei schon die Überlegung aufgekommen, weniger Neubäume zu pflanzen.

Mit solchen Patenschaften könne man einiges erreichen, um die bis zu 1000 Bäume, die im Stadtgebiet in Frage kommen, durch extreme Trockenheitsphasen zu bringen. Wobei vor allem Jungbäume oder Bäume im Innenstadtbereich gefährdet seien. Wie Michael Heim anmerkte, finde derzeit die Aufnahme alle städtischen Bäume statt. Die Teilorte eingeschlossen, rechnet er mit bis zu 15.000 Bäumen der Stadt Ehingen.

Bei der Vergabe der ersten Baumpatenschaft war auch Judith Rybinski von den Ehinger Pfadfindern dabei. „Auch wir setzen uns intensiv für den Naturschutz ein“, erklärte sie. „Ich werde das Baumprojekt unseren 40 Pfadfindern auf jeden Fall vorstellen und dafür werben“, kündigte sie am Wolfertpark an.

Baum in der Nähe ideal

Angela Scheffold zeigte sich begeistert über die gute erste Resonanz. „Wer Interesse hat, kann sich bei mir melden. Ideal ist, sich einen Baum auszusuchen, der nahe der eigenen Wohnung ist. So hat man ihn immer ein bisschen im Blick.“ Wobei bei den Laubbäumen, die für eine Patenschaft in Frage kommen, nicht allzu viel zu machen sei – außer dem Gießen und mal Beobachten, ob der Baum Schutz vor Fahrzeugen benötigt. Der BUND-Vorsitzenden schwebt vor, dass Bäume, für die Patenschaften übernommen wurden, mit kleinen Schildern gekennzeichnet werden.

Info Bei Interesse oder Fragen kann man sich bei Angela Scheffold, BUND Ortsgruppe Ehingen, melden, Telefon (07391) 4659. E-Mail: a.scheffold@t-on- line.de.

