Afrikatag Bumula startet neues Projekt

Munderkingen / ah

Morgen, Sonntag, feiert die Ugandainitiative Bumula in Munderkingen den sechsten Afrikatag. Beginn ist um 10.30 Uhr mit einem Pontifikalamt mit Bischof John Baptist Kaggwa aus Uganda, der mit Pfarrer Peter Paul Ssemakula als Ehrengast in Munderkingen ist. Parallel dazu gibt es einen Kindergottesdienst in den Jugendräumen des Gemeindehauses zum Thema „Ein Licht für die Kinder aus Bukoto“.

In Bukoto in Uganda hilft die Munderkinger Bumula-Initiative seit 15 Jahren. Auch diesem kleine Jubiläum soll am Sonntag gefeiert werden. Mit einem Schweinezucht-Projekt 2002 hat alles angefangen, dann kamen Kiefernwald und Wassertank dazu, der Bau einer Kirche und eines Schlafsaals, es wurden Schulpartnerschaften begründet und die Schulspeisung eingeführt und zuletzt Moskitonetze geliefert und eine Maismühle gebaut. Die Uganda-Initiative der KAB Munderkingen hilft inzwischen hunderten Kindern und Jugendlichen und nennt sich, nachdem 2012 mit Langol ein weiterer Standort dazugekommen ist, Bumula – aus den Anfangsbuchstaben aller drei Ortsnamen.

Nun soll mit dem Aufbau eines Ausbildungszentrums mit Schreinerei/Zimmerei und Näherei/Schneiderei in Bukoto ein neues Projekt begonnen werden. Morgen nach dem Gottesdienst und dem Mittagessen um 13.45 Uhr präsentieren Bischof Kaggwa und Pfarrer Peter Paul, der erste Ansprechpartner von Bumula in Bukoto, im Gemeindehaus St. Michael die Pläne. Im Anschluss gibt es einen Kaffeenachmittag mit einer ugandischen Modenschau und dem Frauenchor PiCanto aus Lauterach. Das Menü zum Afrikatag liefert morgen die Klosterküche Untermarchtal:Schweinegeschnetzeltes afrikanischer Art mit Plantains, Mandelreis und gemischtem Salat.

Uganda ist auch Thema beim Jubiläum 60 Jahre Katholische Arbeitnehmer-Bewegung Munderkingen, das der KAB-Vorstand mit Jutta Lindner, Friedrich Kneisssle und Peter Roth heute feiert. Um 18 Uhr gibt es ein Gedenken auf dem Friedhof, um 20 Uhr beginnt die Feier im Gasthaus Rössle mit Ehrungen und der Festrede von Bischof Kaggwa.