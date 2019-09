Nach wie vor sei er gerne Bürgermeister in Altheim – so begründete Robert Rewitz, warum er nach 24 Jahren als ehrenamtlicher Bürgermeister bei der Wahl am Sonntag erneut antreten wird. „Und ich möchte meine langjährige Erfahrung im Kommunalwesen hier weiter einbringen“, sagte Rewitz den r...