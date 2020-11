Nach der Sitzung des Gemeindewahlausschusses am Montagabend steht es fest: Wenn die Bürger der Gemeinde Lauterach am 29. November aufgerufen sind, ihren Bürgermeister für die kommenden acht Jahre zu wählen, werden zwei Namen auf dem Wahlzettel stehen. Neben Amtsinhaber Bernhard Ritzler, der in eine dritte Amtszeit starten will, bewirbt sich auch Marcel Roser aus Ehingen. Der 26-Jährige ist seit zwei Jahren Betreiber des Cafés „Wolfshöhle“ in Lauterach.

Nur 70 Teilnehmer zugelassen

Die für Freitag, 20. November, 20 Uhr, geplante Kandidatenvorstellung in der Lautertalhalle findet Corona-bedingt mit maximal 70 Teilnehmern statt – nur so lassen sich die erforderlichen Mindestabstände einhalten. Wer dabei sein möchte, muss sich im Vorfeld anmelden; die genauen Modalitäten werden im nächsten Amtsblatt erläutert. Gibt es mehr als 70 Anmeldungen, soll es einen zweiten Vorstellungstermin am selben Abend geben.

Damit wirklich alle Wahlberechtigten die Möglichkeit haben, die Positionen und Ideen der beiden Bewerber kennenzulernen, soll die Kandidatenvorstellung in der Halle gefilmt und das Video auf der Homepage der Gemeinde zur Verfügung gestellt werden. Zusätzlich sollen sich beide Bewerber auf einer Seite im Amtsblatt vorstellen dürfen. Klar ist auch: Angesichts der Corona-Lage erhalten alle gut 500 Wahlberechtigten in Lauterach voraussichtlich am 13. November Briefwahlunterlagen zugestellt.