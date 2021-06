Die Amtszeit von Oberdischingens Bürgermeister Fritz Nägele endet zum 31. Dezember. So galt es für den Gemeinderat, ein Datum für die anstehende Wahl und weitere Abläufe festzulegen. Nun steht es fest: Am Sonntag, 7. November, wird in Oberdischingen gewählt. Dies hat der Gemeinderat am Diensta...