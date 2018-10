Bürgermeisterwahl Josef Renner in Emeringen mit 95,6 Prozent wiedergewählt

Emeringen / Rainer Schäffold

Früh, sehr früh stand das Ergebnis fest: Etwa um 16.15 Uhr – das einzige Wahllokal im Rathaus hatte bereits um 16 Uhr geschlossen – war klar, was wohl kaum jemanden überraschte: Josef Renner bleibt ehrenamtlicher Bürgermeister von Emeringen. Er erhielt 95,6 Prozent der gültigen Stimmen.

Bei seiner ersten Wahl in der kleinsten Gemeinde des Alb-Donau-Kreises und Württembergs vor acht Jahren hatte der damals 58-Jährige 78,6 Prozent bekommen. Der gelernte Vermessungstechniker war im Landratsamt tätig gewesen und ist seit April im Ruhestand.

Aktion zur Verkündung

Die Musikkapelle aus dem benachbarten Zwiefaltendorf unter der Leitung von Josef Uhl, bei der auch Emeringer mitspielen, war an diesem sommerlichen Nachmittag im Oktober auf dem Rathausplatz aufmarschiert und spielte, noch bevor Michael Zittrell, Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses, das Ergebnis verkündete. Auch eine Abordnung der Feuerwehr war in Reih’ und Glied angetreten – erstmals in ihrer neuen Uniform.

Zwei Frauen halten Rücken frei

Er sehe „die vielen Stimmen als Gradmesser meiner Arbeit“, sagte Renner später. Die hohe Wahlbeteiligung zeige, dass die Bürger Interesse an der Gemeinde hätten. Dem Dank an Musikkapelle, Feuerwehr, Bürgermeistern der Umgebung und Bürgern schloss er das Lob an „zwei Frauen“ an, „die mir den Rücken freihalten: meine Frau Lucia und Antonie Kolb im Rathaus“.

Gratulationen

Außer vielen Bürgern waren auch einige Bürgermeister von der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen erschienen, um zu gratulieren: Dr. Michael Lohner aus Munderkingen, Karl Hauler aus Rottenacker, Paul Burger aus Emerkingen, Uwe Handgrätinger aus Unterstadion und Grundsheim sowie Hans Rieger aus Unterwachingen/Hausen am Bussen. Außer dem katholischen Pfarrer Gianfranco Loi waren vom Landratsamt Wolfgang Koller, Leiter des Fachdienstes Ländlicher Raum, und von der Verwaltungsgemeinschaft deren Geschäftsführer Markus Mussotter gekommen.

In der „Traube“ gefeiert

Nachdem Ludwig Schwendele, Vorsitzender des benachbarten Musikvereins Zwiefaltendorf, seine Glückwünsche offen übermittelt hatte, lud der alte und neue Bürgermeister die Gäste zu einem Umtrunk in den Saal der Gaststätte Traube schräg gegenüber ein.

