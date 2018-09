Ehrenamt Bürgerhaus Reparatur-Café startet

Ehingen / swp

Das Helferteam um Koordinator Bernhard Mittl ist bereit. Am kommenden Dienstag bietet das Team von 15 Uhr an im Bürgerhaus Oberschaffnei ein Reparatur-Café an. Reparieren statt wegwerfen, lautet das Motto. Manchmal braucht es nur eine Kleinigkeit, um ein defektes Gerät wieder in Gang zu bringen. Wer dafür einen fachlichen Rat braucht, bekommt hier Hilfe zur Selbsthilfe.

Gemeinsam untersuchen Laien und Experten das technische Problem und versuchen, es gemeinsam zu beheben. Benötigte Kleinteile und Verbrauchsmaterial werden, soweit es sich um eine gängige Ausstattung handelt, im Café vorgehalten. Besondere Ersatzteile können bei Bedarf auf Kosten des Besitzers bestellt werden. Die Reparaturhelfer arbeiten ehrenamtlich und ohne Bezahlung. Bei einem geglückten Reparaturversuch wird gerne eine kleine Spende entgegengenommen, um die Kosten zu decken.

Das Reparatur-Café wird 14-tägig geöffnet. Die weiteren Termine in 2018 sind: 2., 16. und 30. Oktober, 13. und 27. November sowie 11. Dezember, von 15 bis 19 Uhr. Ansprechpartner: Bernhard Mittl, Telefon (0176) 78773409, E-Mail reparatur-cafe@lokale-agenda-ehingen.de