Fasnet Bürgerball Ehingen: Die große Maskerade

Ehingen / RENATE EMMENLAUER

Mit dem Einmarsch der Narren – voran die Matekapelle, die sich mit Trommeln, Trompeten und diversem anderen schrägen Musikinstrument lautstark ankündigte – hat am Samstag der Bürgerball in der Lindenhalle begonnen. Als höchst stimmungsfördernd erwies sich das Programm, bei dem alle Fasnetsgruppen der Ehinger Narrenzunft „Spritzenmuck“ tief in ihre Trickkiste gegriffen hatten. Unterstützt von Lichteffekten und Musik begeisterten 160 Akteure mit einem dreistündigen Programm wie schon eine Woche zuvor beim Narrenball.

Wer keine Sitzplatzkarte bekommen hatte, nahm am Samstagabend mit einem Stehplatz vorlieb. „Hauptsache dabei sein“, lautete das Motto einer Gruppe Allmendinger, die erstmals dabei war beim Höhepunkt der Fasnetsbälle. „Wir wollen Kultur nach Ehingen bringen. Und auch die legendäre Atmosphäre kennenlernen, die dem Bürgerball nachgesagt wird.“ Die Mäschkerle waren mehrheitlich im Einheitslook als Himbeersahnetorten ausstaffiert, um mit Marianne Ostertag und Siggi Scherb in deren Geburtstag reinzufeiern.

Als Piloten und Flugbegleiterinnen war die Clique vom Bauwagen Pfraunstetten mit Petra, Michael, Markus, Andrea, Meike, Ina und Michael vertreten. Mit dem Outfit haben sich einige in der Gruppe einen Berufswunsch aus der Kindheit erfüllt. Die Freundinnen Christina und Luisa hatten sich als süße Engelchen verkleidet. Beim Narrenball letzte Woche waren sie Bauchtänzerinnen, erzählen die beiden jungen Damen, von denen eine den Ehinger Kügele und die andere den Wilden Hexen angehört.

Auf dem Bürgerball feierten Ehinger und jene, die ihre Wurzeln im Städtle haben, weggezogen und zum Heimatfest zurückgekommen sind. So auch Jean Epperle, der seit Jahren im Rheinland lebt, aber den Bürgerball nie auslässt. Der gebürtige Schelklinger und seine Freunde präsentierten sich als Gelbwesten, direkt aus Frankreich eingeflogen, um im Schwabenländle die politische Stimmung anzukurbeln.

Drei Hopfenfeen mit Gläsern voller Hopfentee hatten es sich auf den Treppenstufen gemütlich gemacht. „Wir sind zum ersten Mal beim Bürgerball, sonst gehen wir immer zur Redoute. Aber die Stimmung ist klasse“, sagte Ulrich Zimmermann jun. aus Berg, begleitet von Moritz und Lukas Schick aus Kirchbierlingen. Kein Jahr ohne den Bürgerball ist bei Nicole, Steffi, Daniela und Tanja die Devise, die als Indianerfrauen kostümiert waren und von der Stimmung schwärmten.

Auch ein Grüppchen Kleingärtner outete sich als schwer infiziert vom Virus des Bürgerballs. Im bürgerlichen Leben sind es Feuerwehrkameraden samt Frauen. „Wir sind heute das erste Mal mit dabei. Aber garantiert nicht zu letzten Mal“, sagte Petra, die mit Timo aus Blaubeuren kam. Beide waren begeistert, denn am Blautopf sei fasnetsmäßig ja immer tote Hose.

Für die Fasnet nach Hause

Jene, die schon beim Narrenball – zum Auftakt der Ehinger Ballsaison – gesichtet wurden, hatten sich beim Bürgerball ein anderes Häs zugelegt. Ehrenzunftmeister Lothar Huber, der wie stets in das Narrenratsgewand gehüllt war, beschrieb den Bürgerball als Fasnet für die Ehinger und frühere Ehinger, die für das lieb gewonnene närrische Heimatfest anreisen, zum Teil von weit her. Narrenrätin Elvira Mall, die seit 47 Jahren bei der Ehinger Fasnet mitmischt, sagte zum Bürgerball: Da kommen auch alle jungen Leute heim zur Mama, die sonst in aller Welt verstreut seien. „Das ist wie an Weihnachten.“ Wobei sie jedem der vier Bälle den ganz persönlichen Charme und seine Berechtigung zuschreibt.