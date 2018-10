Diskussion Bürger machen ihrem Ärger Luft

Hausen ob Allmendingen / Renate Emmenlauer

„Wieso werden junge Lehrer oft nur befristet angestellt, vor den Sommerferien entlassen und danach wieder eingestellt?“, wollte ein Besucher des Politischen Abends der Sichelhenke in Hausen wissen. Die eingeladene Kultusministerin Susanne Eisenmann antwortete: Befristete Verträge gebe es nur für jene, die keine volle fachliche Qualifikation nachweisen können. Das brachte einen weiteren Zuhörer auf die Palme. Er wisse aus erster Hand von seinen Töchtern, dass hier im Land schon jahrelang Lehrer mit abgeschlossenem Studium nur für elf Monate eingestellt werden.

Die Ministerin entgegnete, dass jeder Lehrer unterkomme, wenn Ausbildung, Noten, Fächerkombination und Flexibilität beim Einsatzort (eventuell auch an einer Grundschule) stimmten.

Ein junger Mann befand es als Schlag ins Gesicht, dass er trotz eines pädagogischen Studiums auf Gymnasialzweig keine Anstellung bekomme. „Und das, obwohl mir mehrere Schulleiter hier in der Region bestätigt haben, sie bräuchten Lehrer mit meinen Schwerpunktfächern dringend, dürfen aber niemand einstellen.“ Die Politikerin schlug ihm vor: „Ich kann Ihnen sofort einen Job an der Grundschule anbieten. Nach drei Jahren werden Sie verbeamtet und haben zudem das Anrecht auf eine Stelle am Gymnasium.“

Ein vierfacher Vater wollte wissen, warum es so schwer sei, Grundschullehrer zu finden und warum das Kultusministerium eigentlich nie den Bedarf an Lehrern abschätzen könne, obwohl alle notwendigen Zahlen (künftige Ruheständler, Schüler) vorlägen. Eine junge Frau merkte an, dass die Pädagogik der Grundschule von der im Gymnasium meilenweit auseinanderläge. Eisenmann konterte: Deshalb müssten die Gymnasiallehrer auch ein Jahr lang neben dem Grundschuldienst ein pädagogisches Sonderseminar besuchen.

Seitens der Vereine monierte ein Bürger, dass bei Vereinsveranstaltungen alle Einnahmen über dem Freibetrag voll versteuert werden müssten, obwohl die Vereine den Erlös doch wieder in die Vereins- und Jugendarbeit steckten. „Da bin ich ganz auf der Seite der Vereine“, sicherte Eisenmann zu. Aber das sei ein zähes Thema in der Landespolitik.