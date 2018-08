Lesetipps Buch: „Bienen“ regt zum Entdecken an

Ehingen. / ck

„Bücher erhöhen die Lebensqualität“, sagt Astrid Bunzel aus der Stadtbücherei Ehingen. Durch ihre langjährige Erfahrung hat sie sich bewusst für den Buchtipp „Bienen“ von Piotr Socha entschieden. Nicht nur wegen der aktuellen Bienen-Thematik sei dies ein schönes und sehr viel Wissen vermittelndes Buch, das kleine wie große Mitglieder von Familien zum Lesen, Entdecken und Lernen einladen soll.

Willkommen im Reich der Bienen, beginnt der Klappentext des Buches. Kinder wie auch Erwachsene erfahren alles über und um die Biene. Was haben Bienen mit Dinosaurier gemeinsam? Wie kommt der Honig in das Honigglas? Wie sieht es in einem Bienenstock aus? Welche Bienen-Tänze gibt es und welche Bedeutung haben diese? Das ist nur eine kleine Auswahl an Fragen, die in dem Buch kindgerecht und vor allem wissenschaftlich korrekt beantwortet werden.

Wer jetzt ein Buch erwartet mit jeder Menge Text, der täuscht sich. Markant ist die Buchgröße, die mit einem Zeichenblock DIN-A3 vergleichbar ist. Auf drei Viertel der Seiten sind Zeichnungen und Abbildungen zu sehen. Darunter ist der Text, verständlich für Kinder, die schon selbst lesen können, der aber auch sehr einladend zum Vorlesen ist. Eine „Win-Win-Situation“, wie es Astrid Bunzel nennt. Nicht nur die vielen Warum-Fragen des Kindes werden beantwortet, auch der vorlesende und zu hörende Erwachsene lernt bei diesem Buch.

Überleitung zum Alltag

Aber warum gerade dieses große überdimensionale Buch für den Urlaub? Auch darauf hat Astrid Bunzel eine plausible Antwort. Aufgrund der Größe und der vielen Seiten habe man genügend Material, um die Urlaubszeit damit zu füllen. Und man könne eine schöne Überleitung zum Alltag herbei führen. Was gebe es schließlich Schöneres als frühmorgens den leckeren Honig vom Imker aufs Brot zu schmieren und zu wissen, woher der Honig stammt und wie dieser produziert wurde.

Info Das Buch „Bienen“ von Piotr Socha ist in der Stadtbücherei Ehingen vorhanden und kann dort ausgeliehen ­werden.