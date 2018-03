Ennahofen BSV wählt neue Führungsmannschaft

Ennahofen / Renate Emmenlauer

Der Bergemer Sportverein Ennahofen hat eine neue Vereinsführung: Nach 17 Jahren an der Spitze der Sportler stellte sich Günther Mang in der Jahreshauptversammlung nicht mehr als Vorsitzender zur Verfügung. Seine Nachfolge übernimmt Thomas Mang. Florian Laitenberger folgt als Vorsitzender für den Sportbetrieb auf Thomas Romer, Jürgen Schwegler ist künftig Vorsitzender im Bereich Veranstaltungen (siehe Infokasten).

Einen Höhepunkt bildeten die Ehrungen. Für ihren langjährigen ehrenamtlichen Einsatz beim BSV wurden Günther Mang und Hans Schrade zu Ehrenmitgliedern ernannt. Mang war seit 1980 im Vorstand, seit 2001 Vorsitzender. Schrade hatte die Kasse seit 1976 geführt. Wie der neue BSV-Chef Thomas Mang hervorhob, hätten die beiden Vereins-Urgesteine den Verein entscheidend mitgeprägt und weiterentwickelt. Weitere Ehrungen wurden für 20, 30 und 40 Jahre Mitgliedschaft ausgesprochen (siehe Infokasten).

In seinem letzten Bericht als Vorsitzender ließ Günther Mang die zahlreichen Aktivitäten des Breitensportvereins mit aktuell 501 Mitgliedern Revue passieren. Unter anderem veranstaltet wurden Binokelturnier, Skiausfahrt, Sport- und Spielenachmittag, Funkenfeuer, Elfmeterturnier, Faschingsball, Herbstfest sowie diverse Weihnachtsfeiern.

Appell für mehr Einsatz

In den Berichten aus den Abteilungen wurde das große Engagement der Trainer, Betreuer und Helfer gewürdigt. Gleichzeitung gab es den Appell an die aktiven Fußballer, wieder mehr Einsatz zu zeigen, im Hinblick auf Trainingsbesuche und Teilnahme am Spielbetrieb. Zumal die erste Mannschaft in dieser Saison in der Kreisliga B sieglos ist und bisher nur zwei Punkte auf dem Konto vorweisen kann. Gerhard Schuster mit mehr als 1700 Spielen und Dietmar Scholz pfeifen für den Verein.

In der Abteilung Jugendfußball wurde vieles angeboten und geleistet: 38 Kinder und Jugendliche, davon fünf Mädchen, spielen beim BSV Fußball und werden von sechs Trainern betreut. Die Kooperation mit dem SV Granheim in Spielgemeinschaften von den Bambini bis zur B-Jugend funktioniert bestens. Die Fußballdamen konnten aufgrund von Trainer- und Abteilungsleiterwechsel nicht mehr an den Erfolg der Vorjahre anknüpfen. Das Team um Trainer Gerhard Geprägs steht aktuell in der Kreisliga A auf Platz drei.

Mit 170 Aktiven ist der Bereich Turnen mit sieben Sparten die größte Abteilung des BSV. Das Angebot reicht vom Eltern-Kind-Turnen über Jazzgymnastik bis hin zum Frauenturnen und „Kein Kreuz mit dem Kreuz“.