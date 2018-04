Hauptversammmlung Brzoska kündigt Abschied an

Ehingen / swp

Mit einem Rückblick auf das Jubiläumsfest zum 25-jährigen Bestehen begann die Hauptversammlung des Partnerschaftsvereins Ehingen/Esztergom. Das Fest im Juni 2017 war wie gewünscht und geplant verlaufen, berichtet Walter A. Schaupp, begleitet von optimalem Wetter und mit Gästen, die Ehingen als „Perle von Oberschwaben“ bezeichnet haben. Der Kassenbericht zeigte ein kleines Minus im Geschäftsjahr, was dem Fest geschuldet ist. Dies war aber so eingeplant. Nach dem Bericht des Vorsitzenden Dr. Wolf Brzoska und der Kassiererin Magdalena Bausenhart konnte die einstimmige Entlastung erfolgen. Der Beitrag wird bleiben wie gehabt, allerdings muss die Satzung nach mehr als 25 Jahren an die Gegebenheiten angepasst werden. Hierfür wurde ein fünfköpfiges Gremium bestimmt. Wolf Brzoska kündigte für 2019 seinen Rücktritt an und bat, ihm bei der Suche nach einem neuen Vorsitzenden behilflich zu sein.

Wie in den vergangenen Jahren werden auch diesmal im Juni wieder Kindergärtnerinnen aus Esztergom nach Ehingen kommen, um eine Woche im evangelischen Kindergarten zu hospitieren. Sollten sich Mitarbeiter im Rathaus Esztergom finden, die deutsch sprechen, sollen sie für eine Woche nach Ehingen ins Rathaus eingeladen werden.

Beim bislang letzten Besuch des Ehinger Vereins im August 2017 in Esztergom war auch über den ungarischen Teil Siebenbürgens gesprochen worden. Inwieweit es hier zu einer Reise kommen wird, sei aber noch offen, hieß es jetzt. Dafür wurde angeregt, Dörfer in Ungarn zu besuchen, in denen noch Schwäbisch gesprochen wird. Das dortige Schwäbisch lese sich zwar exotisch, sei aber doch verständlich: Vadder ist der Vater und cvaj bedeutet die Zahl 2. Zum Schluss bat Hans Aierstok als der Chronist des Partnerschaftsvereins, an ihn zu denken, wenn es Material für seine Sammlung geben sollte.