Innenstadt Einzelhandel: Brunner und Vestino schließen

Ehingen / Andreas Hacker

Bewegung in der Ehinger Innenstadt: Susanne Preis eröffnet Oui-Shop und Leder Baum sichert Zukunft als Fachgeschäft.

Im Ehinger Einzelhandel gibt es Bewegung: Wie Susanne Preis, Inhaberin des Fachgeschäfts Fashion Wave in der Schwanengasse, am Rand einer Modenschau mitgeteilt hat, eröffnet sie nach einem kurzen Umbau Anfang Oktober in den Räumen des jetzigen Schuhhauses Brunner in der Hauptstraße ein weiteres Fachgeschäft für Damenmode, einen Shop ausschließlich mit Mode des Münchner Labels Oui. Josef Brunner und Tochter Angela Brunner, die das traditionsreiche Schuhhaus in fünfter und sechster Generation führen, haben bestätigt, dass sie bis Herbst aus persönlichen Gründen aufhören und dann die Räume vermieten. Susanne Preis, die aus Schelklingen kommend vor drei Jahren in den Räumen des ehemaligen Modestudios S eröffnet und sich mit anspruchsvoller Mode einen guten Namen verschafft hat, will mit dem Oui-Shop auch einen Impuls in der Innenstadt setzen.

Gleichzeitig kündigt sich eine weitere Schließung in der Fußgängerzone an: Vestino hört zum 23. Juni auf, wie der Modefilialist mit Sitz in Würselen am Mittwoch ohne weitere Angaben von Gründen bestätigt hat. Vestino war im April 2011 aus dem ehemaligen Schleckerland in das ehemalige Romerhaus gezogen. Das Unternehmen gehört zu der weltweit operierenden Sahinler Holding/Group, hat aktuell 50 Filialen in Deutschland und sucht weitere Standorte. Die Ehinger Immobilie gilt in Einzelhandelskreises als schwierig, weil sie keinen ebenerdiigen Zugang hat, sondern ein paar Stufen zu bewältigen sind.

Veränderungen gibt es auch bei Leder Baum in der Fußgängerzone: Zum 1. Juli übernehmen Marc Bensch und Andreas Bazata, langjährige Kollegen und Freunde der jetzigen Inhaber Eva und Albin Lieb, das Fachgeschäft. Sie werden, verspricht Eva Lieb, dafür Sorge tragen, dass es mit dem Lederwarengeschäft weitergeht wie bisher und es nicht zu Leeerstand oder Billigladen komme. Eva Lieb will auch weiter im Verkauf und im Einkauf mitarbeiten.