Beim Munderkinger Brunnenfest setzt jeder Verein auf ein eigenes Motto, an dem er Speisen und Getränke orientiert. Wir haben tolles Wetter, es sind viele Leute da und die Stimmung ist gut. Was will man mehr“, freute sich am Samstagabend Rolf Braun, Koordinator und Vertreter der neun Vereine, die beim diesjährigen Brunnenfest mitmachten. Er hatte das neue Konzept entwickelt, wonach jeder Verein ein bestimmtes...