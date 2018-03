Rottenacker Brillantes Konzert des Musikvereins

Das Höchststufenorchester des Musikvereins „Edelweiß“ Rottenacker wagte sich am Samstag einmal mehr an anspruchsvolle Werke voller Spannung, Dramatik und Extravaganz. © Foto: Emmenlauer

Rottenacker / RENATE EMMENLAUER

Längst gilt das Frühjahrskonzert des Musikvereins „Edelweiß“ Rottenacker als besonderes musikalisches Glanzlicht in der Region. Was keineswegs zu hoch gegriffen ist, wie der ebenso anspruchsvolle wie kurzweilige Konzertabend am Samstagabend in der gut gefüllten Turn- und Festhalle in Rottenacker zeigte.

Zurücklehnen, genießen und die Musik in allen Facetten erleben war hier die Devise. Schon Jugenddirigentin Dagmar Moll kitzelte alles aus ihren 45 Schützlingen heraus. Ins Staunen gerieten die Zuhörer angesichts der anspruchsvollen Werke, die das Ensemble mit Bravour meisterte, ebenso angesichts der großen Spielfreude und des gelungenen Zusammenspiels zwischen der Dirigentin und dem Jugendorchester. Das pulsierende Musicalwerk „Tanz der Vampire“ erwies sich als Klangerlebnis mit Gänsehautfeeling, bei dem Graf Dracula fast lebendig zu werden schien. Bei „Harry Potter und der Feuerkelch“ fühlte man sich mitten in die Abenteuer des Zauberlehrlings versetzt. Danach erweckte der Nachwuchs bei dem originellen Stück „Pink Panther meets the Flintstones“ die Comicfiguren – den rosarote Panther und die Familie Feuerstein – musikalisch zum Leben.

Klangreigen von Rock bis Walzer

Nicht zuletzt glänzte die Jugend mit dem extravaganten „Mouthpiece Mania“, bei dem das Trompetenregister mit den Mundstücken so manchen gewollt schrägen Ton in einen Klangreigen von Rock bis Walzer einstreute. Anhaltender Beifall begleitete im Anschluss die Verabschiedung von Jugenddirigentin Dagmar Moll, die ihr Amt nach zehn Jahren niederlegte. Das Jugendorchester bedankte sich mit einem „Dankeschön“-Baum, symbolisch für viele „Samen, die zum Baum geworden sind“, einem selbst gestalteten Buch und einem witzigen Einblick in die Musikproben. Stefan Gemmi vom Vorsitzendentrio schwärmte: „Du hast viele Jugendliche in die Aktivenkapelle gebracht. Du hast Dein Amt mit Spaß, Witz, Ruhe und Musikalität geführt. Danke dafür.“

Er stellte Philipp Neher als Molls Nachfolger vor. Der 25-jährige Musikpädagoge und Trompeter, der seine Wurzeln bei der Stadtkapelle Munderkingen hat, lieferte nach der symbolischen Taktstock-Übergabe einen perfekten Einstieg mit „Smoke on the Water“ von Deep Purple.

Der zweite Teil des Abends gehörte dem aktiven Blasorchester. Wie erwartet wussten die Musiker zu überzeugen: Eingeleitet mit dem berauschenden sinfonischen Gedicht „El Golpe Fatal“, das die Spannung und Dramatik eines Stierkampfs beschreibt. An Extravaganz kaum zu überflügeln war die „Hymn to the Sun“ aus der Feder des japanischen Komponisten Satoshi Yagisawa; ein Stück, das mit sprühender Opulenz einen Sonnenaufgang musikalisch illustriert – begleitet von Harfe und Flügel sowie feinem Gesang.

Teuflisch wild, harmonisch fein

Dass Peter Munding und sein Orchester jedem Stück eine persönliche Note verleihen, offenbarte auch „Devil‘s Tower“, ein Werk über einen verlassenen Burgturm, der einst Behausung für Räuber war und dann vom Teufel in Besitz genommen wurde. Ein teuflisch wildes Stück! „The Seallaby“, ein Schlaflied, bei dem eine Seehundemutter ihr Kind sanft in den Schlaf wiegt, brachte indes die besondere Harmonie und feingliedrige Intonation des Orchesters zur Geltung.

Mit „Charles Chaplin“, eine Hommage an den legendären schrulligen Komiker, dem Konzertmarsch „Abel Tasman“ über einen niederländischen Seefahrer und dem „Deutschmeister Regimentsmarsch“ wurde das gelungene Frühjahrskonzert gekrönt. Auch Mattias Dolpp vom Kreisblasmusikverband war begeistert.