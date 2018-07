Service Briefe und Blumen in der Schelklinger Innenstadt

Schelklingen / Von Bernhard Raidt

Die neuen Möbel sind schon da, demnächst soll die Technik installiert werden – die Postagentur in Schelklingen öffnet am Donnerstag erstmals in den neuen Räumen. Blütendüfte gibt es für die Schelklinger Postkunden gratis mit dazu – denn die Agentur öffnet, wie bereits berichtet, in den Räumen des Blumengeschäfts Haimerl. Die Inhaber Jutta und Walter Haimerl haben bereits Erfahrungen mit dem gleichzeitigen Verkauf von Blumen und Postprodukten gesammelt – auch in ihrer Filiale in Öpfingen ist eine Postagentur zu finden. Voraussetzung für den Betrieb ist eine einwöchige Schulung, bei der alles über Pakete, Päckchen, Einschreibbriefe und vieles mehr erlernt wird. Jutta Haimerl hat die Schulung bereits vor längerer Zeit gemacht, ihre Schelklinger Mitarbeiterin Elke Koukal ist nun ebenfalls Post-Fachfrau.

Die Post wertet die Stadt auf

Dass es weiterhin eine Postagentur in Schelklingen gibt, dürften viele Bürger mit Erleichterung vernommen haben. Denn die Post wertet die Innenstadt deutlich auf, ihr Verschwinden wäre ein weiteres Zeichen für das Veröden der Kernstadt gewesen. Bislang führte, wie berichtet, Ute Wekwert die Postagentur in ihrem „City-Treff“ gleich neben dem Blumengeschäft. Doch die intensive Arbeit mit den vielen Paketen und Briefen wurde ihr nach 20 Jahren zu viel – gut, dass Haimerls gleich nebenan jetzt einspringen. Einen Wermutstropfen gibt es allerdings: Die Postbank wird in der Agentur in Schelklingen keine Dienste mehr anbieten.

Jutta Haimerl und Elke Koukal freuen sich auf die Postkunden – die übrigens das neue Design der Postagenturen kennenlernen werden: Heller, mit mehr Weiß, ist die Einrichtung jetzt gestaltet.

Info Die Postagentur im Blumengeschäft Haimerl in Schelklingen hat von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Samstags von 9 bis 12, am Mittwochnachmittag ist Ruhetag.