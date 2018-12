Allmendingen Breitband soll bis Herbst 2019 zur Verfügung stehen

Allmendingen / Walter Kneer

Der Allmendinger Gemeinderat vergibt die Tiefbauarbeiten für den Breitbandausbau. Kostenpunkt: Mehr als 1,2 Millionen Euro – ohne Materialkosten.

Als eine „Nummer“ bezeichnete Bürgermeister Florian Teichmann die Vergabe der Tiefbauarbeiten zum Breitbandausbau in der Gemeinde. Rund 18 Kilometer Backbone-Leitung werden auf der Gemeindemarkung verlegt, sagte Teichmann. Planer Markus Wiehl vom Planungsbüro Funk erläuterte dem Gemeinderat die eingegangenen Angebote und die Tiefbauarbeiten.

Kosten sparen mit Pflugverfahren

Insgesamt hatten zehn Firmen ein Angebot abgegeben. Verlegt werden soll die Leitung überwiegend mittels des grabenlosen Pflugverfahrens. Dies bringt eine Kostenersparnis von rund 100.000 Euro, sagte der Planer. Ausführen wird die Arbeit die Firma Riedlberger aus Schiltberg, die zurzeit in Blaubeuren tätig ist. Kostenpunkt der Gesamtmaßnahme einschließlich der Gemeinde Altheim: 1,37 Millionen Euro, wovon Allmendingen Kosten in Höhe von 1,23 Millionen Euro zu tragen hat. Nicht inbegriffen sind die Materialkosten wie Leerrohre und das Glasfaserkabel. Hier kommen nochmals rund 220.000 Euro hinzu. Für das Vorhaben erhielt die Gemeinde Allmendingen Fördermittel in Höhe von rund 760.000 Euro.

Baubeginn soll laut der Firma Riedlberger im April kommenden Jahres sein, die Fertigstellung Oktober 2019. Grötzingens Ortsvorsteher Günter Mang regte an, eventuelle Querungen für Hausanschlüsse mit den Belagsarbeiten der Kreisstraße in Grötzingen zu verbinden. „Hier werden in absehbarer Zeit Gespräche mit dem Straßenbauamt stattfinden“, sagte Markus Wiehl.

Sack statt Gelber Tonne

Bleibt der Gelbe Sack oder kommt die Gelbe Tonne? Das war die Frage, die sich hinsichtlich der anstehenden Verhandlungen des Alb-Donau-Kreises mit den Systembetreibern des Dualen-Systems stellte. Gelten soll die Regelung für die Jahre 2021 bis 2023. Einvernehmlich sprach sich der Allmendinger Gemeinderat für die Beibehaltung des Gelben Sack aus. Eine von Gemeinderätin Marianne Ostertag angesprochene Kombi-Lösung wie sie im Landkreis Biberach praktiziert wird, wurde verworfen. Im Landkreis Biberach werden die Gelben Säcke über die Blaue Tonne einen Tag nach der Papierabfuhr entsorgt, um die dünnen Gelben Säcke vor Wind und dem Aufreißen zu schützen. Eine monatlich nötige Leerung der Gelben Tonne, Platzbedarf und die Gefahr von Fehleinwürfen waren Hauptargumente des Gemeinderats, die Gelbe Tonne nicht einzuführen.

