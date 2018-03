Hausen am Bussen Breitband-Ausbau beginnt in 14 Tagen

Hausen am Bussen / swp

Gute Nachrichten für Internetnutzer im gesamten Bereich Winkel: Die Bauarbeiten für die Backbone-Leitung vom Masten der EnBW über die Straße am Kreisgarten bis in die Munderkingerstraße beginnen in den kommenden 14 Tagen. Dies teilte Bürgermeister Hans Rieger dem Gemeinderat in jüngster Sitzung mit. Entlang der Trasse werden die Hausanschlüsse bis zur Grundstücksgrenze in diesem Zuge gleich mit verlegt. Das war dem Gemeinderat wichtig. Die betroffenen Grundstückseigentümer wurden bereits darüber informiert. Mit dem Leitungsbau werde nicht nur die Breitband-Versorgung in Hausen am Bussen besser, erklärte Rieger. Vielmehr profitiere der gesamte Winkel ebenso wie die Schulen in Munderkingen von einer höheren Übertragungsrate im Netz: „Ohne den Lückenschluss geht dort überhaupt nichts.“