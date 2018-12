Brauch Brauch der Herbergsuche wird in Ehingen gelebt

Ehingen / Christina Kirsch

In Ortschaften um Ehingen wird die Tradition der Herbergssuche gepflegt. Dabei geht eine Holzfigur von Haus zu Haus.

Am Adventskranz brennen zwei Kerzen, im Kamin flackert das Feuer und in den Fenstern leuchten Weihnachtssterne. Die Lichter weisen einer Heiligen Familie den Weg. Die Familie ist auf Herbergssuche und findet an diesem Abend bei Tanja und Armin Aierstock in der Brunnenstraße Aufnahme.

In Kirchen wird die Tradition der Herbergssuche gepflegt. Jedes Jahren nehmen sieben bis acht Familien daran teil und beherbergen die geschnitzte Figur der Heiligen Familie. Wie in anderen Kirchengemeinden wird sie von Familie zu Familie weitergegeben und erinnert daran, dass sich Maria und Josef einst aufmachten, um eine Herberge zu suchen. Bei der Kirchener Herbergssuche steht die Heilige Familie auf dem Esstisch und ist Teil der Familie Aierstock.

Seit Jahren organisiert Ulrike Hirschle diesen Brauch. „Wir kennen das noch aus unserer Kindheit“, erzählt Hedwig Schleker, die Mutter von Tanja Aierstock. Für die Ankunft der Holzfigur sind Armin Aierstocks Mutter, die Oma Lise, Opa Tone und sogar Uroma Berta ins Haus gekommen und sitzen mit Tee um den Tisch. Alle freuen sich, in der oft hektischen Vorweihnachtszeit eine Stunde voller Ruhe genießen zu können.

Das Licht im Wohnzimmer ist gedimmt, eine Atmosphäre, in der sich wohl jede Familie willkommen fühlen würde. Auch die aus Holz auf dem Esstisch. Die Ordensschwestern vom armen Kinde Jesus haben Anfang der 90er Jahre in Kirchen die Tradition wiederbelebt. Vor allem Schwester Maria Eucharis sei es wichtig gewesen, den Brauch nicht in der Versenkung verschwinden zu lassen. „Zur Zeit der Schwestern liefen in Kirchen sogar zwei Figuren“, sagt Ulrike Hirschle. Heute ist es noch eine, die die Schwestern in Kirchen als Geschenk zurückließen, bevor die kleine Kongregation das Dorf verließ, um in ihr Mutterhaus zurückzukehren.

Mit der Figur reist ein Ordner mit Liedern und Gebeten von Haus zu Haus. Jede Familie gestaltet den Aufenthalt der Heiligen Familie nach eigenem Gefühl und Bedürfnis. Tanja Aierstock macht bei der Herbergssuche mit, weil „ich nicht möchte, dass der Brauch stirbt“, sagt die Mutter von zwei Mädchen, die auch in der Kinderkirche und im Schülergottesdienstteam engagiert ist. Die Herbergssuche endet an Heiligabend bei der Krippenfeier um 16 Uhr. Dann kommt die Figur auf den Altar und wird bis zum nächsten Advent verstaut.

Auch in Schlechtenfeld gab es den Brauch der Herbergssuche. „Aber die letzten zwei Jahre hat sich niemand mehr gefunden, der da mitmacht“, sagt Mesnerin Maria Dolpp. Früher seien um die acht Kinder mit Maria und Josef von Haus zu Haus gelaufen, „aber jetzt haben wir in Schlechtenfeld ja kaum noch Kinder“. Um an den Brauch zu erinnern, stellt sie die Heilige Familie in der Adventszeit sonntags zur Andacht um 13.30 Uhr in der Schlechtenfelder Kapelle auf.

In Stetten ist die Herbergssuche ein beliebter Brauch, an dem sich die Menschen gerne beteiligen. „Aber man muss dahinter her sein und die Leute immer wieder ansprechen“, sagt Marianne Hecht, die die Herbergssuche seit den 90er Jahren unter ihre Fittiche genommen hat. Manchmal setzt eine Familie aus, weil jemand krank ist oder andere Umstände eingetreten sind. „Wir haben aber dieses Jahr 15 Häuser, die mitmachen.“

Die Herbergssuche begann auch in Stetten mit den Ordensfrauen aus Kirchen. Die Figuren gehören allerdings der Familie Hecht. „Anfangs bin ich mit ein paar Kindern immer von Haus zu Haus gegangen und habe die Figuren abgegeben“, erzählt die Physiotherapeutin. Mittlerweile geben die Nachbarn die Heilige Familie selber weiter, und „so geht das im Dorf die ganze Straße rauf“.

Sonst im Herrgottswinkel

Die Übergabe und die Beheimatung der Figuren darf jede Familie gestalten, wie sie will. Marianne Hecht legt noch eine Weihnachtsgeschichte und ein paar Gebetsvorschläge dazu. Das sei eigentlich kein großer Aufwand. Dieses Jahr sind in dem Dorf mit rund 170 Einwohnern sogar zwei neue Häuser dazu gekommen.

Am Ende der Herbergssuche holt die Stettenerin die Heilige Familie im letzten Haus wieder ab und bringt sie zu ihrer Schwiegermutter Theresia Hecht. Dort stehen Maria, Josef und das Jesuskind bis zum nächsten Dezember im Herrgottswinkel. Dann gehen die drei wieder auf die Suche.