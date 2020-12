Das Jahr neigt sich seinem Ende zu. „Wir geben etwas Altes her und schauen etwas Neuem entgegen“, sagt Ulrike Burkhardtsmayer. Die Rauhnächte, die vermutlich schon bei den Kelten mit bestimmten Ritualen einher gingen, beginnen in der Nacht vom 24. auf 25. Dezember und enden in der Nacht vom 5....