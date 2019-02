Ehingen „Tag der Reise“: Bottenschein veranstaltet wieder Messe

Ehingen / Stefan Bentele

Das Reiseunternehmen Bottenschein hält, nach einem Jahr Pause, wieder seine Messe ab – in der Lindenhalle.

Das Reiseunternehmen Bottenschein veranstaltet am kommenden Sonntag und nach einem Jahr Pause wieder seinen „Tag der Reise“. Beginn ist um 10 Uhr in der Ehinger Lindenhalle, Ende gegen 17 Uhr. Im Großen Saal wird der Stuttgarter Moderator und Entertainer Peter Jagusch unterhalten, im Kleinen Saal finden Vorträge zu Reisen statt, im Restaurant „Zur Linde“ der Familie Dabisch werden Fotos gezeigt. Die Vorträge halten Angestellte von Bottenschein oder Referenten von Ausstellern, die ihr Land oder ihre Hotels präsentieren. Insgesamt gibt es Informationen zu 70 Zielen. Um mehrere hundert Besucher zur Messe zu bringen, schickt das Unternehmen wieder Busse in die Region und bis nach Ravensburg.

„Wir hätten in der Lindenhalle eigentlich noch gern zwei zusätzliche Räume“, sagt Unternehmer Horst Bottenschein mit Blick auf die Anforderungen für Vorträge an dem Tag. Früher, als die Messe auch schon in der Lindenhalle stattfand, habe man deshalb immer noch den Sparkassen-Saal hinzugebucht. Das Institut vermiete den Raum aber nun nicht mehr, deshalb nutze man nun auch das Restaurant.

Grund für ein Jahr Pause: Knappes Budget

Dass der „Tag der Reise“ im vergangenen Jahr nicht stattgefunden hat, erklärt Horst Bottenschein mit der Präsenz auf der Reisemesse CMT in Stuttgart damals. Das Engagement dort sei mit hohen Kosten verbunden gewesen, „wir wollten das Budget schonen“. Und dass man anders als vor zwei Jahren nicht erneut ins Kloster Untermarchtal geht, liege daran, dass die Probleme mit dem Catering in der Lindenhalle beseitigt seien. Laut Bottenschein gab es 2016, als die Messe zuletzt in der Lindenhalle stattfand, Beschwerden von Besuchern über die Qualität des Essens. „Die Stadt hat ja nun reagiert.“ Und die Familie Dabisch, die das Restaurant betreibt, sei sehr entgegenkommend.

Unter den Angeboten des Unternehmens, die auch auf der Messe präsentiert werden, sind begleitete Reisen, die sich mit Blick auf Service und Unternehmungen speziell an Bedürfnisse von Senioren richten. Weiter gibt es Erholungsreisen für jede Altersgruppe, darunter etwa Flusskreuzfahrten. Dazu chartert Bottenschein selbst Schiffe. „Wir gehen damit auch ins Risiko“, sagt der Unternehmer. Aber die Reisen seien sehr gut gebucht. Dass das Busunternehmen auch Flugreisen im Angebot hat, ist dem Umstand geschuldet, dass auch „sehr ausgefallene Ziele“ angesteuert werden sollen, wie Bottenschein erklärt, darunter in früheren Jahren der Iran, Armenien oder – in diesem Jahr – Georgien. Die Kunden werden mit dem Bus zuhause abgeholt, zum Flughafen gefahren und werden am Zielort ebenfalls mit Bussen chauffiert.

Wlan im Bus

Die Frage, ob die Anreise mit dem Bus schon zum Urlaub dazugehört, beantwortet Bottenschein mit dem Satz: „Der Weg ist das Ziel.“ Die Anreise solle ja komfortabel sein. Hort Bottenscheins eigener Urlaub via Busreise liegt, wie er selbst sagt, schon etwas zurück, das sei für ein ein Zeitthema. „Aber ich nehme es mir wieder vor.“

Damit sich die Besucher am „Tag der Reise“ ein Bild machen können, wie es um den Komfort in den Bussen steht, stehen Fahrzeuge am Sonntag auf dem Marktplatz bereit. Drei der etwa 55 Busse in der Bottenschein-Flotte verfügen bereits über Wlan. Ferner gibt es Stadtrundfahrten ab dem Amtsgericht.

Demnächst reist Horst Bottenschein selbst mit seiner Frau Renate nach Japan, schaut sich dort Agenturen an. „Bei uns ist jeder Urlaub nicht ganz privat.“ Und die beiden können über einen kleinen Umweg ins chinesische Hongkong ihre Tochter Tessa, die dort für ihr Studium der Wirtschaftswissenschaften ein Auslandssemester absolviert, besuchen. „Sie schaut sich dort auch für uns um.“

