Rückblick Bombendrohung in Ehingen

Ehingen / Julia Deresko

Vor 25 Jahren

Eine Bombendrohung in einer Filiale der Firma Schlecker sorgte für Aufruhr in Ehingen. „Als ich gegen 16.20 Uhr das Telefon abnahm, sagte eine Männerstimme: In einer Viertelstunde geht eine Bombe hoch, wenn Sie vernünftig sind, schauen Sie, dass alle Leute rauskommen“, sagte einer der Angestellten über die Geschehnisse am 29. April 1993.

Die Angestellten baten die Kunden und die Handwerker, die zu diesem Zeitpunkt im Haus waren, das Gebäude zu verlassen; 20 Verkäuferinnen und Verkäufer folgten ihnen. Kurz darauf traf die Polizei ein, die die Straße abriegelte. Als bis 17 Uhr nichts passiert war, sei die Sperre wieder aufgehoben worden. Die Polizei, unterstützt von der Kripo, suchte den Laden systematisch nach einer Bombe ab. „Als mit Sicherheit feststand, dass keine Bombe deponiert worden war, haben wir den Laden wieder geöffnet“, berichtete damals Marktleiter Günter Wagner. Die Bombendrohung in der Schlecker-Filiale war bereits die zweite in einem Monat in Ehingen, wie zu lesen war. Kurz vor Ostern 1993 hatte auch die Firma Liebherr einen ähnlichen Anruf erhalten.

Wehmütige Gefühle hatte bei vielen die anstehende Versteigerung des Rottenacker Gasthauses „Hecht“ ausgelöst. Doch bald kam die Entwarnung: „Der ‚Hecht‘ bleibt heimisch“, titelte die Zeitung. Flaschnermeister Kurt Merkle aus Rottenacker ersteigerte vor dem Amtsgericht in Ulm die Wirtschaft. Die hartnäckig mitbietende Konkurrenz blieb damit außen vor. „Die aus Esslingen und Schwangau angereisten ‚Geldhaie‘, zwei Firmen für Finanz- und Wirtschaftsberatung, konnten den ‚Hecht‘ letztlich nicht schlucken“, wie zu lesen war.

Vor 50 Jahren

Grund zur Freude gab es in Munderkingen. 1968 wurde vor Ort der neue katholische Kindergarten fertiggestellt, der unter tatkräftiger Unterstützung der Stadt errichtet worden war, schrieb die Zeitung. Bis zu 160 Kinder sollte der neue Kindergarten im südlichen Stadtgebiet beherbergen. Die Einrichtung stand für Kinder aller Konfessionen bereit.

In Ehingen wurde die Eröffnung der Realschule in die Wege geleitet. In der Sitzung des Gemeinderats hatte Bürgermeister Wilfried Henger darüber informiert, dass das Oberschulamt den Antrag der Stadt befürworte. Am 1. September sei mit der Eröffnung der Realschule zu rechnen.