Gemeinderat Blumen fürs Dorf

Dietmar Burgmaier

Der Gemeinderat Emerkingen hat die Kindergarten-Gebühren erhöht. Für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind unter 18 Jahren kostet die Gebühr ab dem kommenden Kindergartenjahr 114 statt wie bisher 103 Euro. Für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern beläuft sich die Gebühr künftig auf 87 statt 78 Euro, für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern auf 58 statt 52 Euro und für ein Kind aus einer Familie mit vier Kindern auf 19 statt 17 Euro. Bei Inanspruchnahme der verlängerten Öffnungszeiten erhöht sich der Beitrag um 20 Prozent, bei der Ganztagsbetreuung an zwei Tagen um 50 Prozent und an vier Tagen um 80 Prozent. Für die Betreuung von unter dreijährigen Kindern wird ein Zuschlag von 25 Prozent fällig. Der Gemeinderat kommt mit diesen Erhöhungen einer Empfehlung der Kirchen und der kommunalen Spitzenverbände nach.

Verschiedene gemeindeeigene Flächen sollen mit Blumenwiesen angesät werden. Bürgermeister Paul Burger nannte dafür verschiedene Vorteile: geringerer Pflegeaufwand für die Bauhofmitarbeiter, neue Lebensräume für Insekten, die Verschönerung des Dorfs, Kosteneinsparungen und der Beitrag zum Naturschutz. Folgende Flächen sollen in diesem Jahr so umgestaltet werden: beim Backhaus, der Maibaumplatz, die Einfahrt Rottenacker Straße, vor dem Asylbewerberheim, die Tobelbachverdohlung, Einfahrt Kirchstraße, Haus Fischer, Einfahrt Schlossstraße und der Platz beim gasthaus „Hirsch“ (gegenüber Kindergarten). In den Jahren danach sollen weitere Flächen so bepflanzt werden: Areal zwischen Tobelbach und Gemeindeverbindungsstraße Unterwachingen, vor der Stützmauer Walz, Schlossstraße rechts und Auffahrt Galgenberg. Beim Kriegerdenkmal soll ein individuelles Pflanzbeet entstehen.

Straßen werden saniert

Beraten wurde auch die Verwendung der Zuschüsse für Gemeindeverbindungsstraßen. Fürs laufende Jahr erhält die Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen als Baulastträger für rund zehn Kilometer Gemeindeverbindungsstraßen auf der Gemarkung Emerkingen rund 25 000 Euro. Für die Unterhaltung sind 10 000 Euro eingeplant; die Gemeindeverbindungsstraße von Emerkingen zum Schulzentrum Munderkingen muss dieses Jahr saniert werden. Für Straßen- und Schachtsanierungen im Dorfgebiet sind im laufenden Haushalt 19 000 Euro eingestellt. Im Mühlweg sind auf der südlichen Straßenseite auf der Höhe der Spedition Grab der Asphaltbelag sowie Randsteine beschädigt. Auf der Schlossstraße ist beim „Café Ohne“ eine Absenkung aufgetreten. Beide Baustellen sollen dieses Jahr in Angriff genommen werden; die Kosten werden auf 9200 Euro geschätzt. Die weiteren, kleineren Reparaturen kosten voraussichtlich 7800 Euro. Fürs nächste Jahr vorgesehen sind die Sanierung der Auffahrt zum Galgenberg und der Kurve in der Stützenstraße 3.