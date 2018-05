Feiern Blumen für den Kindergartenzaun

Kirchen / Christina Kirsch

Der katholische Kindergarten St. Martinus liegt am Kreismusikfest in Kirchen direkt auf dem Umzugsweg. In der Osterstraße wird gegenüber des Kindergartens eine Tribüne aufgebaut und viele Musikkapellen und Laufgruppen werden vorbeikommen. Um dem Umzug einen möglichst bunten Anstrich zu geben, haben die Kindergartenkinder große Blumen gemalt, die den Zaun schmücken werden.

Auf jeder Blume steht der Name eines jeden Kindes geschrieben: 37 Kinderblumen und sechs Erwachsenen-Blumen werden am Kreismusikfest Spalier stehen. Fynn (4), Sarah (3), Vincent (4) und Luca (6) haben dafür tief in den Farbtopf gegriffen. Die Kindergartenkinder laufen auch beim Umzug als Gruppe mit, wie die Kostüme aussehen, ist allerdings noch geheim.