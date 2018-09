Mochental Kunst: Blauer Steinbruch auf Chinesisch

Mochental / Christina Kirsch

Im Vorfeld der Verleihung des Franz-Joseph-Spiegler-Preises besuchte OB Baumann den Künstler Xianwei Zhu.

Im Garten von Schloss Mochental hat Galerist Ewald Schrade ein Sommeratelier für Künstler eingerichtet. „Das war ursprünglich unser Pferdestall“, meint Ewald Karl Schrade zu dem etwas verfallenen Gebäude mit einem Plexiglasdach. In den letzten Wochen arbeitete hier der Stuttgarter Künstler Xianwei Zhu, der auch schon auf der Art Karlsruhe ausstellte. Der 47-Jährige kam vor über zehn Jahren nach Deutschland und brachte ein abgeschlossenes Kunststudium mit.

Von deutschen Romantikern inspiriert

Doch Xianwei Zhu wollte auch die freie westliche Malerei kennen lernen und absolvierte von 2001 bis 2008 ein Studium der freien Malerei an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart. Vor allem die deutschen Romantiker haben es dem gebürtigen Chinesen angetan. Das sieht man in seinen Tuschezeichnungen und Acrylbildern auf den ersten Blick. Winzige Personen stehen unter überwältigend großen Felsen, zwischen Bäumen und am Ehinger Blauen Steinbruch. Man spürt in den Bildern aber auch die traditionelle chinesische Landschaftsmalerei und die Poesie des Daoismus. Wenn Xianwei Zhu deutsche Kiefern malt, verbinden sich in den knorrigen Ästen westliche und östliche Weltanschauungen.

Oberbürgermeister Alexander Baumann ist nicht nur wegen des Wiedererkennungswertes der schwäbischen Landschaften sehr angetan von Xianweis Malerei, sondern auch wegen der Verfremdung ins Flüchtige und Vage. Zudem lässt der Künstler das Auge über seine Bilder wandern und man erkennt im Gestrüpp einen Jäger oder ein Selbstbildnis. Zwischen Bäumen äst ein Hirsch, woanders sieht man ein Pferd und etwas fremd steht ein Kamerastativ in der romantischen Kulisse. „Das ist wunderbar, dass hier so kreativ gearbeitet wird“, freut sich Baumann.

Preisverleihung am 14. Oktober

Von der Stadt kommt ein Zuschuss zum Franz-Josef-Spiegler-Preis, der Xianwei Zhu am 14. Oktober um 11 Uhr bei der Vernissage mit seinen Werken überreicht wird. Die Galerie vergibt den Preis seit 1986. Er soll den Barockmaler ehren, der die Deckenfresken in der Nikolauskapelle im Schloss Mochental schuf. „Ich muss noch viel arbeiten“, sagt Xianwei, dessen Frau auch Künstlerin ist. Die zehnjährige Tochter beschäftigt sich offenbar gerade mit Stuttgart 21, was man auf einer Zeichnung sieht, die der Vater beim Besuch seiner Familie in Mochental angefertigt hat. „Das wird aber nicht ausgestellt“, wiegelt er ab.

