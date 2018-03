Konzerte Blasmusik, Barock und Beatles beim Ehinger Musiksommer

Ehingen / Von Christina Kirsch

„Wir haben den Musiksommer auch auf die Fußball-Weltmeisterschaft abgestimmt“, sagt Michael Buntz. Die Veranstaltungsreihe dauert vom 15. Juni bis 1. Juli.

Wir haben den Musiksommer auch auf die Fußball-Weltmeisterschaft abgestimmt“, hat gestern Musikschulleiter Michael Buntz erläutert. Mit Beginn der Viertelfinalspiele endet der musikalische Sommerreigen und die Ehinger haben den Kopf frei für den rollenden Ball. Wichtig vor allem für die vielen Mitwirkenden, die vielleicht nicht nur gerne Musik machen, tanzen oder singen, sondern auch beim Fußball mitfiebern wollen.

Wieder ein Kindermusical

Da dieses Jahr wieder ein Kindermusical als Gemeinschaftsproduktion von Tanzstudio Sabine Raasch, Michel-Buck-Schule, Längenfeldschule und Musikschule im Programm steht, sind viele Ehinger involviert. An 17 Kalendertagen wird es zwölf Veranstaltungen an fünf verschiedenen Aufführungsorten wie der Lindenhalle, der Stadtpfarrkirche, dem Franziskanerkloster, der Spitalkapelle und der Weilersteußlinger Kirche geben.

Eröffnet wird der Ehinger Musiksommer mit dem deutsch-chinesischen Abend (15. Juni), an dem 20 chinesische Musiker klassische europäische und traditionelle chinesische Kompositionen vortragen. „Wir spielen in Ehingen das, was wir in China beim Austausch schon gespielt haben“, erläutert Michael Buntz. Der Austausch mit der Music Middle School Shanghai, an dem bislang 600 Schüler teil genommen haben, gehört seit 20 Jahren zur festen Tradition des Musiksommers. Als roter Faden zieht sich das meist jugendliche Alter der Interpreten durch das Programm. So besteht das Ensemble „10 For Brass“ aus zwölf jungen Blechbläsern und einem Schlagzeuger, das unter dem Motto „Brass meets opera“ bekannte Melodien von Mozart bis Gershwin neu interpretiert (16. Juni). In die Welt des Barock entführt am 17. Juni in der Stadtpfarrkirche die Gruppe „Canto E Tromba“, bei der Kirchenmusikdirektor Volker Linz an der Orgel sitzen wird. „Das Ungewöhnliche sind dabei die beiden Trompeten und der Gesang“, sagt Oberbürgermeister Alexander Baumann. Die Instrumentalbesetzung Orgel und Trompete ist beliebt, aber eine zweite Trompete doch sehr ungewöhnlich.

Mit einem großen Showkonzert fährt am 19. Juni das Johann-Vanotti-Gymnasium in der Lindenhalle auf. Mehr als 100 Schülerinnen und Schüler werden unter der Leitung von Simon Föhr, Wolfgang Gentner und Gabi Lang populäre Musik aus Jazz und Filmmusik zu Gehör bringen.

Geballte Frauenpower erwartet die Zuhörer mit dem Ensemble „Les Brünettes“ am 22. Juni. Die brünetten Damen präsentieren „The female way of a cappella“ und huldigen ihren großen Vorbildern, den Beatles, auf rockige und swingende Art. Mit einer vollen Lindenhalle ist am 24. und 25. Juni zu rechnen, denn dann wird das Kindermusical „Im Land der Wawumoasts“ aus der Feder der Ehingerin Stefanie Hettenbach aufgeführt. Die Musik hat ihr Ehemann Erik Daumann-Hettenbach geschrieben. Zu der Aufführung kommt am Sonntag auch eine Jury des Lotto-Musiktheaterpreises, die diese Ehinger Eigenkomposition bewerten wird.

Cembali in der Spitalkapelle

Etwas intimer und sehr exquisit wird es beim Konzert des Duos Grychtolik zugehen. Sie spielen auf zwei mitgebrachten Cembali in der Spitalkapelle zum Hl. Geist Werke des Barock und der Frühklassik. Die beliebte Chorserenade wird dieses Jahr zum ersten Mal in den Außenhof des Franziskanerkloster verlegt, der zur Konzertwiese umgestaltet wird. Ehinger Chöre und das Bläserquintett der Stadtkapelle sind mit von der Partie. Im Quintett “Sax‘n Strings“, das am 29. Juni in der Lindenhalle einen großen Bogen über die klassische Musik schlagen wird, spielt der Ehinger Guntram Bumiller das Saxophon.

Den imposanten Abschluss bilden dieses Jahr am 1. Juli in der Weilersteußlinger evangelischen Kirche drei Tubisten, die ihre Instrumente mit großem Können und einem Schuss Humor zu handhaben wissen. Der 23. Ehinger Musiksommer könnte insgesamt unter dem Motto der drei Tubisten stehen. Denn das Trio spielt „Around the world“. Und mittendrin Ehingen.

Info Mehr über die Veranstaltungsreihe unter www.musiksommer-ehingen.de