Person Bischof Sproll und der Humor

Munderkingen / Dietmar Burgmaier

Anlässlich des 70. Todestags von Bischof Joannes Baptista Sproll (1870 bis 1949) am 4. März erinnert der Sproll-Kenner Pfarrpensionär Franz Xaver Schmid aus Munderkingen an dessen Witz. „Sproll war ein Mensch mit goldenem Humor und oberschwäbischer Herzlichkeit“, sagt der 81-Jährige. Sproll wirkte auch im Raum Ehingen: Er war vor dem Ersten Weltkrieg Pfarrer in Kirchen.

Eine der überlieferten, humorvollen Geschichten aus dem Leben des Bekennerbischofs und Nazi-Gegners Sproll hängt unmittelbar mit dessen Tod zusammen. Der seit langem gelähmte Bischof spürte das Nahen des Todes; es war kurz vor der Fasnet. Sproll sagte in dieser Situation, dass er dafür bete, einige Tage später zu sterben, „damit die Rottenburger doch noch ihre Fasnet feiern kennet“. Tatsächlich starb der Bischof dann am Freitag nach Aschermittwoch.

Eine weitere Anekdote: Josef Schmid, Sprolls Fahrer, entdeckte vor dem Bischöflichen Ordinariat ein Findelkind und erzählte davon dem Bischof. Der soll daraufhin der Überlieferung nach gesagt haben: „Koi Angst, Josef, des Kend ischt von koim von ons, denn bei ons kommt nix raus, was Hand und Füeß hot, bei ons ischt en neun Monat nix erledigt, bei ons wird nix mit Liabe gmacht.“

Auf einer seiner Reisen durch die Diözese kam in einer Gemeinde eine ältere Frau auf den Bischof zu und vertraute ihm an, dass sie Erscheinungen habe. Darauf überraschte Sproll diese Frau mit der Aussage, dass auch er Erscheinungen habe: Alterserscheinungen.

In Hausen am Bussen lebte eine Frau namens Eleonore Missel, die seit 1917 angeblich Ekstasen, Visionen und Offenbarungen hatte. Sie sollte vom Teufel besessen sein und die Wundmale Christi an sich tragen. Die Sache sprach sich herum, Wallfahrten setzten von weither ein, auf Leiterwagen ließen sich Alt und Jung herbeifahren.

Die Vorgänge in Hausen waren das Tagesgespräch, aber auch der Streitgegenstand der ganzen Umgebung. Schließlich wurde Eleonore Missel 1919 zur Beobachtung ins Kloster Reute gebracht. Übernatürliche Einwirkungen konnten jedoch bei ihr nicht festgestellt werden. Im folgenden Jahr gab die hysterische Person ganz von sich aus zu, dass sie ihre angeblich außerordentlichen Phänomene selbst veranlasst hatte. Das war auch das Ergebnis einer Teufelsaustreibung, die Sproll, damals noch Weihbischof, bei Eleonore Missel vorgenommen hatte.

Sproll kam nach Hausen, legte sich im Haus der Eleonore Missel die Stola um und begann, etwas Lateinisches vor sich hinzusprechen. Missel fing daraufhin an, mit den Armen um sich zu schlagen, so, als ob der Teufel ausführe. Sproll meinte: „Jetzt haben wir Dich, Du Lompamensch.“ Er hatte keinen Exorzismus gebetet, sondern den Anfang von Cäsars „De bello Gallico“ zitiert.

„S wie Sau, P wie Preiß“

Eine weitere humorvolle Anekdote: Sproll trifft einen Pfarrer. Der jammert, seine Pfarrei sei für ihn ein Martyrium. Sproll darauf: „Gott sei Dank, no kriaga ma ein Märtyrer in onsere Diözese, mir hend ja no koin.“ Einem Gestapo-Mann buchstabierte er in seinem Exil in Krumbad am Telefon seinen Namen so: „S wie Sau,

P wie Preiß, R wie Rindvieh,

O wie Ochs und LL wie zweimal leck mich.“

Seit einigen Jahren läuft das Seligsprechungsverfahren für Bischof Sproll. Bei diesem wird auch der Humor des Bekennerbischofs geprüft.