Ortschaftsrat Biogasanlage in Erbstetten soll erweitert werden

Biogasanlage in Erbstetten soll erweitert werden

Erbstetten / swp

Josef Missel, Ortsvorsteher in Erbstetten, hat im Ortschaftsrat den Finanzplan 2019 vorgestellt. Die Stadt Ehingen stellt dem Ort für allgemeine Belange 16 000 Euro bereit, 6400 Euro davon sind für die Sanierung der Feldwege vorgesehen. Im Finanzhaushalt der Stadt wiederum sind 914 000 Euro für die Sanierung der Ortsdurchfahrt eingestellt, ferner eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 470 000 Euro für das Jahr 2020.

Der Rat hat ferner der Erweiterung der örtlichen Biogasanlage zugestimmt. 2013 war dort ein weiteres Güllesilo genehmigt worden. Bei der Stadtverwaltung sei nun der Bauantrag für ein zweites Kraftwerk eingegangen, das in der Nähe des Stalles gebaut werden soll. Pläne für eine Erweiterung des Fermenters, mit dem Biogas erzeugt wird, liegen laut Ortsvorsteher hingegen nicht vor.

Auch die Sanierung der Ortsdurchfahrt war Thema. Wie Missel mitteilt, trugen Arbeiter am Mittwoch im ersten Bauabschnitt der Ortsdurchfahrt die Bitumen-Tragschicht auf. Die Erstellung sei nicht auf der ganzen Breite der Fahrbahn erfolgt, der vorgesehene Gehweg in Richtung Ortsmitte sei noch nicht erstellt worden. Hier müssen noch Kabel für die Straßenbeleuchtung und Leerrohre für Glasfaser eingebracht werden. Am Steinenberg fehlt noch die Anbindung des Abwasserkanals. Die Verzögerungen im Zeitplan führt Missel auf viele unbekannte Leitungsquerungen zurück sowie auf eine massive Felsschicht.