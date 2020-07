Mit den Corona-Ausbrüchen in verschiedenen Schlachthöfen der Republik sind Verarbeitung und Herkunft von Fleisch stark in den Fokus gerückt. Ursula Stiehle achtet in ihrem Biobistro in der Albert-Einstein-Straße in Ehingen schon lange darauf, woher sie ihr Fleisch bekommt, kauft ausschließlich...