Ausbildung Bildungspartnerschaft zwischen Rampf Formen und Urspringschule unterzeichnet

Schelklingen-Urspring / SWP

Die Urspringschule Schelklingen und die Firma Rampf Formen GmbH mit Sitz in Allmendingen haben eine offizielle Bildungspartnerschaft geschlossen. Ziel von Bildungspartnerschaften zwischen Schulen und Betrieben ist es, den Schülern praxisnahe Einblicke in die Berufswelt zu geben.

Das Besondere an der Bildungspartnerschaft zwischen Rampf und der Urspringschule ist, dass sie gleichzeitig auch eine Kooperation zwischen zwei Ausbildungsbetrieben ist – die erste in der Region. Denn die Urspringschule, staatlich anerkanntes Gymnasium mit Internat und Grundschule, bietet neben der schulischen auch die handwerkliche Ausbildung an – und zwar in den Ausbildungsberufen Feinwerkmechaniker, Schneider und Schreiner. Man freue sich über die Möglichkeit, mit den Feinwerkmechanikern der Firma Rampf zusammenzuarbeiten, berichtet die Urspringschule.

Besuche und Training

Die Kooperationsvereinbarung zwischen Rampf Formen und der Urspringschule ist die 218. Bildungspartnerschaft im Bildungsnetzwerk Schule/Wirtschaft der IHK Ulm. Mit ihrem Abschluss wird eine bereits seit zwei Jahren bestehende informelle Kooperation in eine offizielle Form gebracht, heißt es weiter in der Mitteilung. Die Vereinbarung wurde vom Rampf-Ausbildungsleiter Thomas Gaßmann, dem Lehrwerkstättenleiter der Feinwerkmechaniker Siegfried Safenreijter, dem Leiter der Urspringschule Dr. Rainer Wetzler, der Bogy-Beauftragten der Urspringschule Dunja Hebestreit und Silvia Geppert, Leiterin des Bildungsnetzwerks Schule/Wirtschaft der IHK, unterzeichnet.

Als erstes stehen Besuche von Ausbildungsbotschaftern der Firma Rampf in den Klassen und am Berufsinformationstag der Urspringschule an. Auch ein Bewerbertraining durch den Ausbildungsleiter und Betriebsführungen für die Urspringschüler sind geplant. Das Besondere ist die Zusammenarbeit zwischen den Feinwerkmechanikern: Weil die Lehrwerkstätten der Urspringschule keine produzierenden Betriebe sind, bieten Praktika in der Firma Rampf den Auszubildenden die Möglichkeit, sich mit betrieblichen Strukturen vertraut zu machen, erläuterte Josef Ahr, Ausbilder für Feinwerkmechanik an der Urspringschule.