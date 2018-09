Bildung Bildungspartnerschaft besiegelt

Ehingen/Allmendingen / Patrick Huss

Die Franz-von-Sales-Jungenrealschule in Ehingen hat mit der Rampf Formen GmbH in Allmendingen ihren ersten Kooperationspartner gefunden. Am Donnerstagnachmittag haben Schulleiter Jürgen Wicker und Rampf-Ausbildungsleiter Thomas Gaßmann in Anwesenheit aller Klassensprecher und Anita Radi-Pentz von der IHK Ulm eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. „Wir freuen uns über die praxisorientierte Unterstützung der Firma Rampf“, sagte Schulleiter Wicker. „Ein Gramm Beispiel wiegt mehr als ein Zentner Worte“, griff er ein Zitat des Namenspatrons Franz von Sales auf. Denn die Schüler werden in einem weltweit agierenden Unternehmen wertvolle Einblicke ins Berufsleben bekommen. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und viele gute Gespräche“, fasste sich Thomas Gaßmann kurz.

Die Kooperation ist wichtiger Bestandteil der Berufsorientierung an der Jungenrealschule – die Schüler können ihr Interesse für Technik vertiefen. Konkret soll es Betriebsbesuche in Allmendingen geben, der Technikunterricht soll thematisch verknüpft werden, es soll Praktikumsplätze im gewerblichen, technischen und kaufmännischen Bereich geben, ein Bewerbertraining für die Schüler und einen Infostand am Tag der offenen Tür. „Wir bedanken uns speziell bei Frau Radi-Pentz, Herrn Gaßmann und Herrn Sommer. Durch sie ist die Kooperation konkret geworden“, sagte der Schulleiter.

Anita Radi-Pentz erkannte Gemeinsamkeiten der beiden Partner: „Beide Einrichtungen kümmern sich um jeden Schüler und Azubi. Das ist Kümmern plus.“ Momentan gebe es mehr als 220 Bildungspartnerschaften in der Region.