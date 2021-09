„Aus unserer Sicht ist das ein Quantensprung“, sagte Ehingens Sozialbürgermeister Sebastian Wolf in der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend in der Lindenhalle. Ein Großeinkauf ist es in jedem Fall: Fast 1,4 Millionen Euro hat das Gremium für einen kräftigen Schub der Digitalisierung an...