Genuss Bierverkostung des Munderkinger Benkesberg-Bieres

Munderkingen / Maria Bloching

Ohne Hopfen kein Bier. Er macht das Bier herb und haltbar, teilweise verleiht er ihm sogar eine beruhigende Wirkung. Beim Bierbrauen kommt es auf die richtige Mischung verschiedener Hopfensorten an, denn schnell kann das Gebräu bitter schmecken. Das Benkesberg-Bier schmeckt genau richtig, da sind sich die Munderkinger einig. Schließlich enthält es Hopfen aus Munderkingen – angebaut von derzeit 25 Bürgern in deren Gärten und in einer rund 300 Quadratmeter großen städtischen Anlage auf dem Benkesberg.

An die Tradition erinnert

Vor zehn Jahren haben sich einige Engagierte an die lange Tradition der Bierherstellung in Munderkingen erinnert und dieses Projekt, das gleich zu Beginn für große Begeisterung in der Bevölkerung sorgte, ins Leben gerufen. „In einer gemeinsamen Aktion mit Bürgern haben wir die Marke ,Benkesberg-Bier’ entwickelt, jeder soll sich damit identifizieren können“, erzählt Bürgermeister Dr. Michael Lohner.

Den Anstoß gab Josef Ott, der im Garten Ankersteine gefunden hat, an denen einst große Hopfenstangen befestigt worden waren. Also wurde nachgeforscht und erkannt, welchen Stellenwert Hopfen und Bier einst in der Donaustadt eingenommen hat. „Um 1900 gab es bei uns 25 Wirtschaften und acht Brauereien, die 127 000 Liter Bier herstellten. Bis heute sind viele alte Wirtschaften und Eiskeller erhalten“, ist vom Hopfenbeauftragten Ralf Lindner zu erfahren. Es sei historisch belegt, dass zwischen 1853 und 1933 Hopfen in großem Stil angebaut wurde. Lindner spricht von einem „enormen Potenzial“, das nach wie vor in Munderkingen schlummert. Das Logo auf der Flasche des Benkesberg-Bieres zeigt den Bezug zur Region. Auf dem Etikett findet sich der Stadtlöwe, umgeben von Hopfenblättern und Dolden, ein Maßkrug rundet das schöne Bild ab.

Bevor jedoch vor zehn Jahren das erste Munderkinger Bier gebraut werden konnte, gab es viel zu bedenken. Man nahm Kontakt mit Ulrich Zimmermann von Berg-Bier auf und konnte ihn mit der Idee für ein saisonal eingebrautes Bier sofort begeistern. Außerdem ließ man sich von fachkundigen Hopfenbauern aus Tettnang über den Hopfenanbau beraten. Sie lieferten die mehrjährigen Hopfenpflanzen und noch heute werden junge so genannte Fechser an die Munderkinger Bevölkerung ausgegeben. Im heimischen Garten werden sie dann gehegt und gepflegt, bis sie schließlich im Herbst geerntet und nach Tettnang zum maschinellen Zupfen, Reinigen und Trocknen gebracht werden.

„Intensiver, frischer, fruchtiger“

„Im ersten Jahr haben wir ein ganz normales Bier gebraut, dann jedoch mussten wir lernen, dass durch Hopfenstopfen unser Bier geschmacklich zwar etwas bitter, aber dadurch viel intensiver, frischer und fruchtiger schmeckt“, erzählt Lindner. Das „grüne Gold“ aus Munderkingen hat sich längst als aromatische Grundlage des eigenen, charaktervollen Bieres bewährt. Zwischenzeitlich werden jedes Jahr rund 2000 Liter Bier mit einer besonderen Mischung aus Munderkinger und Tettnanger Hopfen im langsamen Maischverfahren eingebraut und gleich zu Beginn des neuen Jahres in den Handel gebracht. Bis zur Fasnet soll der Vorrat aufgebraucht sein.

Die Begeisterung zurückholen

„Wir haben unser eigenes Bier professionell auf den Weg gebracht, daraus soll nun mehr entstehen“, hofft Lohner. Er wünscht sich die Begeisterung aus den Anfangsjahren und ein größeres Engagement in der Bevölkerung zurück, wirbt deshalb für Unterstützung der Hopfenbeauftragten Lindner, Monika Veser und Maria Schmidt. Ihnen geht es um die Aufrechterhaltung einer schönen Tradition, um die Erinnerung an die Historie, um den Gemeinsinn und das Miteinander.

Und Bürgermeister Lohner ist davon überzeugt, dass der Hopfenanbau und das Benkesberg-Bier eine Marke in der Stadt sein können, die es wert ist, ausgebaut zu werden. So schwebt ihm jetzt eine Kooperation mit der Stadt Ehingen und ihrem Bierkulturweg vor. „Hieraus könnte man durchaus etwas entwickeln“, meint er. Der Munderkinger Hopfenanbau soll der Stadt ein Gesicht geben und an das anknüpfen, was vor vielen Jahren von dort nicht wegzudenken war.