Gemeinderat Biber und Autos setzen Straße zu

Unterwachingen / swp

Vom Biber und vom starken Verkehr in Mitleidenschaft gezogen ist die Verbindungsstraße zwischen Unter- und Oberwachingen. Daher hat der Gemeinderat Unterwachingen in seiner jüngsten Sitzung die Sanierung für rund 30 000 Euro beschlossen, wie Bürgermeister Hans Rieger berichtet.

Das Gremium hatte sich die Straße beim Ortstermin angeschaut. Auf einer Länge von rund 50 Metern gebe es immer wieder deutliche Absenkungen, die Straße habe auch starke Risse. „Hier sind auch viele Radfahrer unterwegs, für die kann das schon gefährlich werden“, erklärte Rieger. Es bestehe also Handlungsbedarf, auch wegen der Verkehrssicherungspflicht.

Die Straße senke sich immer wieder ab – dort, wo der Biber das Ufer aushöhlt und untergräbt. Mehrfach habe die Gemeinde deshalb schon den Belag und das Ufer sanieren müssen. Zum Schutz vor dem Biber seien die Ufer in den vergangenen Jahren mit großen Steinen gesichert worden; dies habe sich bewährt. Die Arbeiten sollen im Frühjahr ausgeführt werden. Auch Uferbefestigungen seien dann wohl wieder notwendig.

Weil entlang des Tobelbaches an der Gemeindeverbindungsstraße weitere Sträucher und Bäume gepflanzt werden sollen, wolle die Gemeinde Unterwachingen Mitglied beim Landschaftserhaltungsverband werden, um bei der Aktion unterstützt zu werden. Rieger ist sich sicher, dass das Projekt dann weiter vorankommt und man im nächsten Jahr pflanzen könne. Im Herbst werde die Gemeinde als Mitglied aufgenommen.

Überflutung am Pfarrgarten

Im Bereich „Am Pfarrgarten“ gebe es bei Starkregen immer wieder Probleme wegen Überflutung. Deshalb soll nun das Oberflächenwasser über einen neuen Regenwasserkanal in den Tobelbach abgeleitet werden. Aus finanziellen Gründen solle diese Maßnahme in drei Bauabschnitten umgesetzt werden, den ersten Abschnitt hat der Gemeinderat für 67 900 Euro an die Firma Gebrüder Maier in Schemmerhofen vergeben. Die Arbeiten sollen im Frühjahr erledigt werden.

Das Landratsamt habe jetzt Unterhaltungsmaßnahmen am Tobelbach zugestimmt, es sollen Verlandungen beseitigt werden. Zuvor müsse der Tobelbach abgefischt werden.