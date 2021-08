Biber in Ehingen

Der Alb-Donau-Kreis und die Stadt Ulm beteiligen sich an einem Modellprojekt des Landes. Ein Ziel: Prüfen, ob die Tiere als letztes Mittel getötet werden müssen, wenn sie die öffentliche Sicherheit gefährden. An welcher Stelle der Biber in Ehingen ein Problem ist.