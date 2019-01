Arbeitsrecht Betriebsratswahl bei der ADK GmbH so schnell wie möglich

Alb-Donau-Kreis / Helga Mäckle

Die Mitarbeitervertretung der Beschäftigten der ADK GmbH ist nicht mehr vollzählig. Der Termin für die Neuwahl ist noch offen.

So bald wie möglich soll die Wahl eines neuen Betriebsrats für die ADK GmbH für Gesundheit und Soziales mit rund 2100 Mitarbeitern stattfinden, sagt dessen derzeitiger Vorsitzender Werner Brodbeck. Er hofft auf „April, Mai oder Juni“. Wobei Brodbeck im November vergangenen Jahres gegenüber unserer Zeitung noch von März oder April gesprochen hatte. „Übers Knie brechen wollen wir nichts, die Wahl soll ordentlich vorbereitet werden und rechtlich einwandfrei ablaufen.“ Die Vorsicht hat einen Grund: Die Wahl der Arbeitnehmervertretung für die ADK GmbH im März 2018 ging gründlich schief, wurde im Oktober vom Arbeitsgericht Ulm gar für ungültig erklärt.

Wie berichtet hatten vier Mitarbeiterinnen und ehemalige Betriebsrätinnen sowie die Gewerkschaft Verdi die Wahl des 19-köpfigen Betriebsrats für die kreiseigenen Holding angefochten, zu der unter anderem die Krankenhaus GmbH, die Pflegeheim GmbH und die Kreisbau gehören. Der Arbeitsrichter bestätigte im Oktober die Einschätzung, dass es unrechtmäßig war, dass die Mitarbeiter im März ihre Stimmen nur per Briefwahl abgeben konnten. Auch, dass die Wahlunterlagen nur auf Deutsch vorlagen – bei der großen Anzahl von ausländischen Mitarbeitern – bemängelte der Richter und beschied: Der Betriebsrat muss neu gewählt werden.

Gremium ist „unterzählig“

Dessen damalige Mitglieder akzeptierten die Entscheidung, kündigten Neuwahlen an. Nun hat das Gremium seit Dezember statt der vorgeschriebenen 19 Mitglieder nur noch 17. Damit ist es laut Brodbeck „unterzählig“, in einem solchen Fall müsse unverzüglich die Wahl eingeleitet werden. Inzwischen sei ein Wahlvorstand gewählt worden. „Dieses Mal haben sich ausreichend Leute dafür gemeldet, auch als Wahlhelfer, so dass ich damit gar nichts mehr zu tun habe“, berichtet Brodbeck. Ihm war bei der Wahl im März vorgeworfen worden, dass er als Betriebsratsvorsitzender nicht gleichzeitig als Wahlvorstand hätte fungieren sollen, was rechtlich aber einwandfrei war.

Der neue Wahlvorstand habe bereits die Hinweise des Arbeitsgerichts erhalten, zudem nehmen die Mitglieder im Januar an einer Schulung über die Abwicklung von Betriebsratswahlen teil. Erst danach wird der Wahlvorstand laut Brodbeck die Wahl terminieren und entscheiden, in welche Sprache die Wahlunterlagen übersetzt werden.

Sicher sei, dass es in allen Häusern eine Präsenswahl geben wird, dass die Mitarbeiter also vor Ort ihre Stimmen abgeben können. Wer Briefwahl will, muss diese beantragen. Auch sollen abschließbare Aushängekästen angeschafft werden, in denen die Aushänge für die Wahl gehängt werden, sagt Brodbeck. Auch das war ein Kritikpunkt an der Wahl im vergangenen Jahr: dass Aushänge verschwanden oder abgeändert wurden.

„Dieser Betriebsrat ist für mich nicht vertrauenswürdig“

Bei dieser Wahl waren 41 Mitarbeiter angetreten, bei 19 Gewählten ist die Nachrücker-Liste also vergleichsweise lang. Dass das Gremium derzeit trotzdem nicht vollzählig besetzt werden kann, habe zum Teil persönliche Gründe, zum Teil hänge es auch mit der Entscheidung des Arbeitsgerichtes zusammen, sagt Brodbeck.

Unter den möglichen Nachrückern waren auch die vier Frauen, die gegen die Wahl geklagt hatten. Alle lehnten es ab, in dem Gremium mitzuarbeiten. „Da ist zu vieles schief gelaufen, dieser Betriebsrat ist für mich nicht vertrauenswürdig“, sagte eine von ihnen im Gespräch mit der SÜDWEST PRESSE. Was sie besonders ärgert: Dass die Betriebsratsmitglieder nach dem Urteil des Arbeitsgerichtes im Oktober, „das die Fehler bei der Wahl ja eindeutig bestätigt hat“, nicht geschlossen zurückgetreten sind und damit sofort den Weg für Neuwahlen freigemacht haben. Sie ist überzeugt, dass sich das Verfahren dann nicht so lange hingezogen hätte. Ein neu gewählter Betriebsrat, der das Vertrauen aller Mitarbeitern genießt, könnte seine eigentliche Arbeit bereits wieder erledigen. „Und darum geht’s doch schließlich.“

Nicht zuletzt beklagt die Frau, dass im jetzigen Gremium kein Mitarbeiter mehr aus Blaubeuren ist, lediglich einer aus Langenau. „Jetzt sagen Sie mir mal, wie ein so besetzter Betriebsrat arbeiten soll.“

