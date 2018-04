Sanierung Betonquader sollen zerkleinert werden

Öpfingen / Rainer Schäffold

Sie sind 1,60 auf 1,60 auf 1,60 Meter groß, jeweils sechs Tonnen schwer und liegen momentan noch neben dem Öpfinger Sportgelände: die Beton-Fundamente der alten Flutlichtmasten des Trainingsplatzes, der momentan saniert wird. Die Quader sollen in Ulm recycelt werden, wo es eine spezielle Firma dafür gibt, sagte Ratsmitglied Hubert Kneißle am Dienstag im Gemeinderat. Eine Bürgerin hatte sich in der Fragestunde danach erkundigt.

Laut Kneißle, der bis vor kurzem noch Vorsitzender der Sportgemeinschaft (SG) Öpfingen war, sei eine Herausforderung momentan noch, wie die Brocken transportiert werden sollen. Eine Lösung zeichne sich aber ab.

Unterdessen kommen die Arbeiten bei der Sportplatzsanierung gut voran, hatte Bürgermeister Andreas Braun eingangs mitgeteilt. Das gute Wetter beschleunige den Fortgang, so könnte die Zeit wieder hereingeholt werden, die wegen eines später geplanten Starts verlorengegangen war.

Zwar seien alte Drainagen im Boden gefunden worden, nicht aber Felsen, die die Arbeit erschwert hätten. Nächste Schritte sind die Fundamente fürs neue Flutlicht sowie die Drainagen. Erfreulich sei, dass man mit rund 40 000 Euro fürs Flutlicht unter den kalkulierten Kosten bleibe, sagte Braun. Die örtliche Firma Neuer habe das günstigste Angebot gemacht.