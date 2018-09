Infrastruktur Besucher diskutieren über Wasserversorgung

Lauterach / Maria Bloching

Die Lauteracher Bürger sind zufrieden mit ihrem Wasser. Es hat eine gute Qualität, ist bezahlbar und die Gemeinde selbst ist Herr der Wasserversorgung. „So gutes Wasser wie hier findet man selten. Es wird nur schlecht geredet“, sagte ein Bürger am Freitag auf der Infoveranstaltung der Gemeinde, zu der 60 Besucher kamen. Einige wollen, dass alles beim Alten bleibt. Doch seit Jahren zeichnet sich durch zeitweise Keimbelastungen ab, dass beide Hochbehälter, Quellfassungen und Pumpwerk nicht mehr zeitgemäß sind. So sieht es auch das Gesundheitsamt. Viele Besucher am Freitag hätten sich früher eine Informationsveranstaltung gewünscht, jetzt sehe man sich fast schon vor Tatsachen gestellt und befürchte, dass der Anschluss an die Bussenwasserversorgungsgruppe (Buwag) bereits entschieden sei.

Die Quelle Böschäcker liegt im durchlässigen Karstbereich, das Wasser läuft im Freispiegel zum Hochbehälter, der eingezäunt in der Wasserschutzgebietszone 1 liegt. Gemäß Strukturgutachten müssten eine Neufassung sowie eine Überdeckung der Quelle erfolgen, ferner ist eine Sanierung des Hochbehälters unumgänglich. Im Brunnen Wolfstal ist eine Pumpe in 30 Meter Tiefe installiert, die Wasser in den Hochbehälter Reichenstein fördert, von dem aus über ein Schacht Rechtenstein, Talheim, Reichenstein und Neuburg versorgt werden. Auch hier gibt es immer wieder Verunreinigungen, außerdem fällt bei einem Pumpendefekt die Wasserversorgung aus.

Beide Hochbehälter stammen, wie Bürgermeister Bernhard Ritzler darstellte, aus dem Jahr 1970 und sind nicht ausreichend isoliert. Die Technik ist ebenso wie im Pumpwerk Wolfstal nicht mehr aktuell, an den Gebäuden, Leitungen und Anschlüssen sind Schäden vorhanden. Ferner steht kein ausgebildeter Wassermeister zur Verfügung. Derzeit schaut Hermann Pfeifer nach dem Rechten. Doch wenn er altershalber ausscheidet, muss ein Fachmann eingestellt werden – und der kostet laut Ingenieur Stephan Schranz. „Wenn wir unsere Eigenwasserversorgung behalten, brauchen wir einen Wassermeister. Wenn wir Fremdwasser beziehen, zahlen wir ihn mit der Gebühr“, sagte Ritzler.

Schranz hob die Vorteile eines Anschlusses an die Buwag hervor. Die Sanierung der beiden Hochbehälter für je 300 000 Euro oder den Neubau eines Hochbehälters scheint unabdingbar – ob Eigenwasserversorgung oder Anschluss an die Buwag. In beiden Fällen fallen für Hochbehälter und Pumpwerk Kosten in Höhe von 1,5 Millionen Euro an, die laut Ritzler ohne Zuschuss von der Gemeinde nicht gestemmt werden können. Es besteht bisher kein Notverbund und im Falle eines Unfalls hätte die Bevölkerung kein Wasser. „Nicht zum ersten Mal“, wie Ritzler sagte.

Entscheidung offen

40 000 Kubikmeter Wasser werden im Schnitt pro Jahr von den Gemeinden Lauterach und Rechtenstein verbraucht, die Kosten für die Sanierung werden anteilig getragen. „Rechtenstein fordert zu Recht ein, dass wir jetzt endlich in die Pötte kommen.“, sagte Ritzler. Gemeinsam werde man nun eine umfassende Kostenerhebung starten, Gespräche mit Grundstücksbesitzern führen und einen Förderantrag stellen. Die Wasserversorgung sei so oder so ein „Mammutprojekt“ für Lauterach und man sei um eine gute und tragbare Lösung bemüht.

Horst Wimmer von der Bürgerinitiative kritisierte das Vorgehen des Gemeinderats, wonach Zuschüsse beantragt und ein Bauantrag gestellt worden sei, ohne die Bevölkerung zu informieren. Er zweifelte an der dynamischen Kostenvergleichsrechnung, die Stephan Schranz auf 100 Jahre vorgenommen hat und dabei als „Sorglospaket“ einen Bezugswasserpreis von der Buwag mit 90 Cent zugrunde legte.

Laut Ritzler wird nun erneut ein Förderantrag gestellt: „Dann muss der Gemeinderat eine Entscheidung treffen und wir hoffen, dass wir im Jahr 2019 die Arbeiten noch ausschreiben können.“ Wie diese Entscheidung allerdings aussieht, bleibt abzuwarten und wird sicherlich in Lauterach für weiteren Diskussionsstoff nach sich ziehen.