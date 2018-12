Silvester Besinnlicher Jahresausklang im Kloster

Untermarchtal / swp

Zum Jahresende laden die Barmherzigen Schwestern vom heiligen Vinzenz von Paul in Untermarchtal ins Kloster ein, um zurück und voraus zu schauen. Eine erste Einladung ergeht zur Eucharistiefeier, der großen Danksagung für das Geschenk des Jahres 2018, um 17 Uhr; um 20 Uhr folgt dann ein besinnlicher Jahresausklang. Bis 21.30 Uhr gibt es verschiedene Angebote, um mit Impulsen, Liedern, Gebeten und in Gesprächen auf das Jahr zurückzublicken, schreibt Schwester Marzella Krieg, die Leiterin des Bildungsforums, in ihrer Ankündigung. Die Veranstaltung findet in der Vinzenzkirche statt und es darf zu jeder Zeit dazugekommen werden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.