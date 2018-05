Ausstellung Beschwerliche Landwirtschaft

Rottenacker / Andreas Hacker

„Das ist mein Großvater“, sagt Hermann Huber zu einem Bild, das zwei Männer mit einem Ochsengespann vor einer Fuhre Mist vor dem Gasthaus Löwen zeigt. Der eine ist Kaspar Huber, den Namen des anderen kennt der Vorsitzende des Museum- und Heimatvereins Rottenacker nicht. Doch das ist auch nicht so wichtig, im Kern geht es dem Verein darum, mit alten Bildern zu zeigen, wie beschwerlich einst die Arbeit auf den Feldern war. Das ist das Thema der diesjährigen Sonderausstellung im Dachgeschoss von Wirtles Haus, für die Huber 125 alte Fotos aufbereitet hat: eingescannt, vergrößert und laminiert. Einige der Aufnahmen stammen aus dem Bestand des Vereins, viele haben Rottenacker Bürger beigesteuert. Dementsprechend lebhaft waren beim ersten Öffnungstag Mitte April die Gespräche, vor allem unter den Älteren, erzählt Huber: „Da sind die Leute um 14 Uhr gekommen und erst um 17 Uhr wieder gegangen“, so viel gab es da zu erzählen und auszutauschen. Die Bilder geben den Anstoß dazu, zeigen Ochsengespann und Pferdefuhrwerk und am Beispiel der Wiesenwässerung, wie wichtig damals die menschliche Arbeitskraft war. Am kommenden Sonntag ist die Ausstellung das nächste Mal geöfffnet, von 14 bis 17 Uhr, und dann wieder am Sonntag, 20. Mai.