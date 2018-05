Brauerei Berg: Neues Gärhaus

Berg / ah

In der Berg Brauerei wird ein neues Gärhaus gebaut. Das dreistöckige Gebäude mit gut 200 m² pro Ebene entsteht zwischen Sudhaus und Brauerei-Wirtschaft. Teile der Fassade werden verglast, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens, so dass die Gärbottiche von der Brauhausstraße aus sichtbar sein werden. Bei Temperaturen von maximal 9° C wird die aus dem Sudhaus kommende Würze in 12 Gärbottichen mit Hefe zu Jungbier vergoren. Durch die guten Erfahrungen bei der offenen Obergärung für das Hefeweizen kommt künftig dieses Brau- und Gärverfahren auch bei den untergärigen Bieren wie Original Hell, Jubel Bier, Spezial oder St. Ulrichsbock wieder zur Anwendung. Ziel der Umstellung ist es, die durch Hopfen und Malz in die Würze eingetragenen Gerbstoffe durch Abheben mit dem Sieblöffel aus dem Jungbier herauszunehmen und damit einen noch feineren Biergeschmack zu erzielen. Mit dem Bau will die Berg Brauerei die Bierherstellung für den Verbraucher sichtbar und transparent machen – ein weiterer Schritt zu einer gläsernen Produktion, die von 2019 an möglich sein soll. Der Bau wird zum Großteil von Firmen aus der Region erstellt und ausgestattet. Im bayerischen Regensburg werden die Gärbottiche aus Edelstahl gefertigt.