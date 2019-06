Das jährliche Fest wird in diesem Jahr von 5. bis 8. Juli gefeiert. Der ADFC Ulm/Neu-Ulm codiert Fahrräder.

Sportclub, Männergesang- und Schützenverein sowie die Berg Brauerei organisieren das Fest zu Ehren des Heiligen St. Ulrich in Berg, das von Freitag, 5. Juli, bis Montag, 8. Juli, stattfindet. Wie die Brauerei mitteilt, treten 15 Musikgruppen auf, darunter Pomm Fritz und Rockspitz, die am Sonntag- und Montagabend bei freiem Eintritt im Festzelt spielen. Zehn Blasmusikkapellen, die Gesangsgruppe Belcanto und die Kirchbierlinger Musikanten von Heft-13 spielen im Brauerei­-Garten und im Festzelt.

Der Kindergarten Kirchbierlingen bietet Kindern die Möglichkeit, zu basteln oder sich schminken zu lassen, außerdem steht eine Hüpfburg bereit. Auf dem Gelände der früheren Burg von Berg findet das Mittelalterlager mit Zelten, Lagerleben und Aufführungen von Württemberger Rittern, Tänzern und dem Mittelalter-Trio „Schnarrensack“ statt.

39 Stände auf dem Holzfass-Genussmarkt

Auf dem Holzfass-Genussmarkt stehen 39 Stände bereit, an denen Handwerk und Produkte aus der Region präsentiert werden. Aus Holzfässern können Essig, Most, Whiskey im Rumfass oder auch Ulrichsbier aus dem gepichten Holzfass verkostet werden. Handwerkliche Höhepunkte sind die traditionelle Fasspicherei, die die Fassfabrik Schmid aus München in Betrieb haben wird, und die Abfüllung von Ulrichsbier ins Bügelverschlussfläschle am Sonntag.

Samstag und Sonntag gibt es Führungen und Informationen über die Bottich-Gärung, eine ebenso alte wie seltene Brauweise, wie die Brauerei mitteilt. Und in der Brau- und Backstube können Besucher sich unter Bäckeranleitung im Brezelnschlingen üben. Im Gewölbe in 13 Metern Tiefe können die Besucher Brauer-Utensilien aus über 500 Jahren Brauereigeschichte betrachten. Der ADFC Ulm/Neu-Ulm bietet zwei geführte Radtouren von Ulm und Ehingen an und codiert am Samstag und Sonntag kostenlos Fahrräder von Besuchern.

